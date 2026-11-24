وفقاً لبيان صادر عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، فقد تعرضت رابع ناقلة نفط وصفها البيان بأنها «مخالفة» لانفجار.

وذكر البيان أنه نتيجة للانفجار، فقد اندلع حريق في السفينة والتي كانت تبحر في مضيق هرمز حتى اصطدامها بلغم بحري، وذلك ضمن سلسلة حوادث متلاحقة تشهدها المنطقة البحرية مؤخراً.

وذكرت بحرية الحرس الثوري، في بيانها، أن الناقلة اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها عبور المضيق عبر مسار بحري غير مصرح به ودون تنسيق مسبق.

واتهم الحرس الثوري الإيراني القوات الأمريكية بمحاولة توفير الغطاء الجوي وتهيئة الظروف لعبور تلك السفن عبر مسارات محظورة.

وحتى اللحظة، لم يصدر تأكيد مستقل من الجهات البحرية الدولية أو الجانب الأمريكي بشأن هوية الناقلة أو ملابسات الانفجار.

يأتي هذا الإعلان بعد انفجارات في 3 سفن قبلها، وقبل أيام من بيانات إيرانية مماثلة أفادت بانفجار ناقلات نفط أخرى في مناطق متفرقة من مضيق هرمز (قرب ميناء خصب وجزيرة غنم) للسبب ذاته، مع تحذيرات إيرانية بالتعامل بحزم مع أي سفينة تطفئ أنظمة التعرف الملاحي أو تسلك ممرات غير معتمدة.