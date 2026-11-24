قال صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن منطقة جرف النصر عانت من سيطرة الإرهاب لفترة طويلة، ما أدى إلى تهجير سكانها والعبث ببنيتها التحتية، قبل أن تحررها القطاعات الأمنية وتستقر فيها تشكيلات من الحشد الشعبي.

وأضاف النعمان، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن رؤية القيادة العراقية ورئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة اقتضت تبديل القطعات الماسكة للأرض بقطاعات أخرى بعد مضي وقت طويل على وجودها، مشيراً إلى أن ذلك يُعد إجراءً أمنياً وعسكرياً اعتيادياً ضمن مفردات التعبئة العسكرية.

وأوضح أنه صدر أمر من القائد العام بتشكيل مقر مسيطر لقيادة التشكيلات الجديدة، حيث فُتح المقر صباح يوم الجمعة وبدأت عملية الاستبدال بانسيابية وسياق معتمد، لافتاً إلى أن تقدير الموقف وتحديد الآليات والأولويات والتوقيتات المناسبة لإكمال الاستبدال يُترك للقائد الميداني.

وذكر أن تنفيذ إعادة الانتشار دون مواجهة مسلحة جاء نتيجة إرادة الحكومة في إنهاء ملف المنطقة وتمهيد عودة السكان الأصليين، إلى جانب توحيد القرار المركزي بيد القائد العام والتفاهمات مع قيادات الحشد الشعبي والتشكيلات المعنية.

وأشار إلى أن الخطة الجديدة تشمل امتداداً لقاطع مسؤولية التشكيلات الجديدة لمنع أي فراغات وربطها بقيادات العمليات في المحافظات المجاورة، مؤكداً أن العملية تسير بتنظيم عالٍ وتوقيتات متسارعة، مؤكدا أن عودة النازحين بعد أكثر من 12 عاماً تسير وفق مراحل؛ تبدأ باستكمال مسك الأرض، تليها خطة خدمية لتوفير الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تدقيق المعلومات الأمنية للسكان لمنع تسلل أي مندسين، تمهيداً لتنفيذ مشاريع استراتيجية لاحقة.