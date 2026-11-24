قال صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إنه جرى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بأمر من رئيس الوزراء للنظر في شبهات تهريب النفط والتلاعب بالأنابيب، حيث باشرت تدقيق المعلومات الواردة إليها ورفعت تقريراً نهائياً.

وأضاف النعمان، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أنه بناءً على نتائج التقرير فُرضت عقوبات انضباطية وإدارية بحق بعض القيادات الأمنية، كما أُحيلت ملفات المتورطين إلى القضاء العراقي.

وأوضح أن القضاء العراقي يتولى الإجراءات التحقيقية لتحديد المتورطين وأسمائهم وجهات انتسابهم، مؤكداً استقلالية القضاء واحترام الجميع لإجراءاته القانونية.

في سياق متصل، أوضح النعمان أن تجربة جرف النصر تندرج ضمن رؤية الحكومة ورئيس الوزراء لتكريس مركزية القرار الأمني في عموم العراق وإنهاء تعدد مراكز السيطرة المسلحة، مشيراً إلى أن جميع القوات الأمنية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى استقرار الوضع العام في البلاد، مستشهداً بتجربة انتشار الجيش العراقي في منطقة سنجار، ومؤكداً أن الجيش والقوات المسلحة والأمنية تتولى السيطرة الكاملة على الملف الأمني العراقي.