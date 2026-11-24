أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء ضرورة العمل على اقامة صناعة وطنية في مجال مهمات الطاقات المتجددة، مشيرا الى اقامة عدد من المصانع في مجال مهمات الطاقة الشمسية، وكذلك هناك مصنع في مجال مهمات طاقة الرياح يجرى العمل عليه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا ان هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، ومختلف أشكال التعاون والشراكات، وخاصة عندما يتعلق الموضوع بالتصنيع المحلي للمهمات الكهربائية.

ووبحث عصمت خلال اجتماع عقده أمس مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد شركة «جولدويند» (Goldwind) الصينية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع توربينات الرياح البرية والبحرية وتقديم حلول الطاقة النظيفة وخدمات التشغيل والصيانة، برئاسة تساو تشي قانغ (Cao Zhigang)، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، فرص التعاون في توطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بتوربينات الرياح، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القيمة المضافة للمكونات المحلية، ودراسة إقامة مصنع للشركة في مصر.

استعرض الاجتماع، مجالات عمل الشركة الصينية وخططها الاستثمارية في مصر، وأحدث التكنولوجيات التي تمتلكها في مجال تصنيع توربينات الرياح، إلى جانب بحث نماذج وآليات التعاون المقترحة لإقامة مصنع في مصر ونقل وتوطين التكنولوجيا. كما استعرض وفد الشركة تقنيات تشكيل الشبكة (Grid-Forming) الداعمة لاستقرار شبكات الكهرباء مع ارتفاع مساهمة الطاقات المتجددة.

وشملت المناقشات نماذج الشراكات التي نفذتها الشركة في عدد من الأسواق خارج الصين، ومراحل التدرج في التصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بمشروعات طاقة الرياح.

وأضاف أن الدولة تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار، مؤكدا ان المجال مفتوح امام جميع الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي مؤكدا منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، موضحاً الاشتراطات والضوابط التي يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد أن توطين صناعة المهمات والمكونات الكهربائية الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة يمثل فرصة مهمة لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الراغبة في إقامة مشروعات صناعية في مصر، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق والتوسع في التصدير.

وأضاف أن التعاون مع شركة جولدويند الصينية يستهدف دراسة إقامة قاعدة صناعية في مصر لتصنيع مكونات ومهمات توربينات الرياح، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تمتلكها الشركة، مع تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها السوق المصري، وموقعه الاستراتيجي واتفاقياته التجارية التي تتيح فرصًا للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم اندماج الصناعة الوطنية في سلاسل القيمة العالمية.