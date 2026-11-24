كرمت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، الطفل محمد رجب، البالغ من العمر 13 عامًا، تقديرًا لشجاعته وسرعة بديهته في موقف إنساني أسهم في إنقاذ حياة والده، وبحضور الدكتورة إيمان محمد حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أماني أنور، مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، ووالدة الطفل.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، وبالتنسيق مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم،

وخلال التكريم، أهدت الدكتورة آمال إمام الطفل محمد رجب درع الهلال الأحمر المصري، شهادة تقدير، وحقيبة إسعافات أولية مكتملة التجهيزات، تقديرًا لشجاعته وحسن تصرفه، مؤكدة أن اللحظات الأولى في المواقف الطارئة قد تصنع فارقًا في حياة إنسان، وأن الوعي والتدريب على الاستجابة السليمة لا يقتصران على الكبار، بل يمكن للأطفال أيضًا اكتساب المهارات التي تساعدهم على تقديم المساعدة وإنقاذ الأرواح.

وأضافت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن تكريم محمد يمتد ليشمل مدرسته «أسامة بن زيد الإعدادية»، تقديرًا لدورها في إعداد هذا النموذج المشرف، مشيرة إلى أنه بتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، جرى تنظيم تدريب لزملائه بالمدرسة ضمن برنامج «المنقذ الصغير»، حيث خضع 50 طالبًا للتدريب على مبادئ الإسعافات الأولية والسلامة، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الأولية بصورة آمنة وسليمة لحين وصول الفرق المتخصصة.

ومن جانبه، روى الطفل محمد رجب تفاصيل الموقف، قائلًا: «لقيت والدي تعبان، فسألته مالك؟ قال لي مش قادر، فطلبت منه يوقف العربية على جنب، واتصلت بالإسعاف، وفضلت متواصل معاهم لحد ما وصلوا لنا وأنقذوا والدي».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر 2026، عندما كان الطفل محمد برفقة والده داخل سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، قبل أن يتعرض والده لوعكة صحية مفاجئة أفقدته القدرة على الكلام أثناء القيادة، ليبادر محمد بالتصرف بهدوء وسرعة بديهة، ويطلب من والده التوقف بجانب الطريق، ثم تواصل مع هيئة الإسعاف وحدد موقع وجودهما بدقة، حتى وصلت سيارة الإسعاف وقدمت الرعاية الطبية اللازمة لوالده.

ويأتي هذا التكريم، في إطار جهود الهلال الأحمر المصري لنشر الوعي الإنساني والمجتمعي بين الأطفال والشباب، وتعريفهم بأهمية الاستعداد والتصرف السليم في المواقف الطارئة، وترسيخ قيم المبادرة والتضامن ومساعدة الآخرين، إيمانًا بأن الوعي والمعرفة قد يصنعان فارقًا حقيقيًا في إنقاذ الأرواح.