حذرت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في غزة من تفشي مرض التهاب السحايا (الحمى الشوكية) بين النازحين في القطاع، وخاصة الأطفال والرضع، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة حالة “الإنذار الوبائي” في جميع محافظات القطاع.

سجلت وزارة الصحة في غزة 1,790 إصابة بالتهاب السحايا منذ بداية عام 2026، منها 272 حالة في شهر أكتوبر وحده (أكثر من 8 أضعاف المعدل الشهري الطبيعي البالغ 30 إلى 50 حالة).





الوفيات والمضاعفات

بلغ عدد الوفيات جراء المرض 15 حالة منذ مطلع العام، من بينها 5 وفيات منذ شهر سبتمبر الماضي.

أشار تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن الرضع دون سن العام الواحد يمثلون نحو 77% من الحالات الموثقة فردياً، وتتركز 68% من الإصابات في محافظة غزة.

أنواع العدوى

تتوزع الإصابات بين النوع الفيروسي والنوع البكتيري الأشد خطورة، والذي قد يؤدي إلى تلف الدماغ أو فقدان السمع والبصر أو الوفاة إذا تأخر علاجه.

أسباب انتشار المرض بين النازحين

أدى تضرر شبكات الصرف الصحي وهطول الأمطار إلى فيضان المياه العادمة واختلاطها بمياه الشرب في مناطق النزوح، مما يسهل انتقال الفيروسات المعوية المسببة للمرض.

يخلق التكدس الشديد داخل الخيام ومراكز الإيواء بيئة خصبة لانتقال العدوى البكتيرية والفيروسية سريعاً بين الأطفال.



و تعاني المستشفيات من عجز حاد في المضادات الحيوية، ومواد التعقيم، وأدوات الفحص المخبري اللازمة لتشخيص الحالات وعلاجها مبكراً، إلى جانب ضعف المناعة الناتج عن سوء التغذية.



