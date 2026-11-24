شكك السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في أمر إنهاء واشنطن المساعدات العسكرية لحليفتها الأهم، إسرائيل، هذا العام 2026، كما وعد رئيسه ترامب.

وأثار هاكابي علامات الاستفهام حول حقيقة وعد ترامب، بإنهاء مساعدات إسرائيل البالغة، 3.8 مليار دولار سنويًا.

في مقابلة صحفية، في مؤتمر بتل أبيب حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، قال هاكابي إن مذكرة التفاهم "من المفترض أن تستمر لمدة عامين آخرين".

وأضاف أن مذكرة التفاهم "من المفترض أن تستمر لمدة عامين آخرين، لذلك لست متأكدًا من أنه سيكون هناك توقف مفاجئ بحلول نهاية هذا العام".

وذكر هاكابي، الحاكم الجمهوري السابق لولاية أركنساس، أن “الكونجرس قد خصص التمويل، ولست متأكداً مما إذا كان من الممكن إيقاف ذلك دون موافقة الكونجرس”.

ولفت إلى أن المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يعملون على مذكرة تفاهم جديدة "منذ شهور".

وفي مفاجأة مدوية في بداية الشهر، تزامنًا مع انتخابات التجديد النصفي، قال ترامب إنه سينهي مساعداته لإسرائيل وإنه اتفق مع نتنياهو على ذلك.

وأكد ترامب أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الأموال الأمريكية، وأن هذه القضية استُخدمت كـ"نقطة نقاش سيئة" من قبل منتقديه اليساريين.



وشهدت الانتخابات التي جرت في ذلك اليوم فوز الديمقراطيين، بمن فيهم العديد ممن يعارضون التمويل العسكري لإسرائيل، بالسيطرة على مجلسي الكونجرس وإزاحة الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب.