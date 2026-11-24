أصبح تطبيق إنستاباي من أبرز وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني التي يعتمد عليها عملاء البنوك في مصر، لما يوفره من إمكانية إجراء المعاملات المالية بصورة لحظية على مدار 24 ساعة، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.

ومع استمرار التوسع في استخدام التطبيق، تزداد أهمية معرفة الحدود المقررة للتحويل، سواء للمعاملة الواحدة أو إجمالي العمليات اليومية والشهرية.

إنستاباي

وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة للمستخدمين، أطلق التطبيق ميزة جديدة تتيح معرفة حدود التحويل المقررة ومتابعة المبالغ المتبقية، بما يساعد العملاء على تنظيم معاملاتهم المالية وتجنب تجاوز الحدود المسموح بها.

ونستعرض فيما يلي الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي 2026، وتفاصيل الخدمة الجديدة، ورسوم التحويل، إلى جانب خطوات إرسال الأموال.

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي 2026

حدد البنك المركزي المصري الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة من خلال تطبيق إنستاباي، وفقا للقواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، وجاءت الحدود كالتالي.

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.

وتنطبق هذه الحدود على المعاملات المنفذة عبر التطبيق، بما يضمن تنظيم عمليات التحويل الإلكتروني وإتاحة إجراء المدفوعات اللحظية وفقا للضوابط المعتمدة.

تفاصيل الميزة الجديدة في تطبيق إنستاباي

أطلق تطبيق إنستاباي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على حدود التحويل الخاصة بهم، ومعرفة قيمة المبالغ التي يمكن تحويلها خلال اليوم والشهر، إلى جانب متابعة الجزء المتبقي من الحدود المقررة.

وتساعد الخدمة العملاء على متابعة معاملاتهم المالية بسهولة، دون الحاجة إلى التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن المبالغ المتاحة للتحويل، كما تمنحهم رؤية أوضح لحركة التحويلات وإمكانية التخطيط للمدفوعات بصورة أكثر دقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير الخدمات الرقمية التي يقدمها التطبيق، وتعزيز تجربة المستخدم من خلال توفير أدوات تساعد على إدارة المعاملات المصرفية اليومية والشهرية، مع دعم مستويات الأمان والشفافية.

إنستاباي

ما هو تطبيق إنستاباي InstaPay Egypt؟

يعد إنستاباي تطبيقا يتيح للعملاء الوصول إلى حساباتهم البنكية المرتبطة بالتطبيق، وإجراء التحويلات المالية بصورة لحظية من خلال الهاتف المحمول، عبر شبكة المدفوعات اللحظية في مصر.

ويقدم التطبيق مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية، أبرزها.

ربط الحسابات البنكية المختلفة للعميل في تطبيق واحد.

إجراء تحويلات فورية بين الحسابات المصرفية المسجلة على شبكة المدفوعات اللحظية.

تحويل الأموال إلى المحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة.

الاستعلام عن أرصدة الحسابات البنكية.

استخراج كشف حساب مختصر.

إضافة أكثر من حساب بنكي ضمن شبكة البنوك المشاركة في الخدمة.

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي

يمكن للمستخدمين إجراء التحويلات المالية من خلال التطبيق باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

1. فتح تطبيق إنستاباي واختيار خدمة «إرسال نقود».

2. الضغط على خيار «رقم الهاتف».

3. اختيار علامة «حساب بنكي».

4. إدخال رقم الهاتف والمبلغ المراد تحويله.

5. الضغط على «التالي» لمراجعة بيانات التحويل.

6. التأكد من صحة بيانات المستفيد وقيمة المبلغ.

7. إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام.

8. الضغط على «إدخال» لإتمام عملية التحويل.

وبعد تنفيذ الخطوات بصورة صحيحة، تظهر رسالة تؤكد نجاح عملية التحويل.

خطوات تحويل الأموال من الخارج إلى مصر

يمكن تحويل الأموال من الخارج إلى مصر من خلال البنوك أو شركات تحويل الأموال التي تقدم خدمات التحويل إلى الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، وذلك عبر الخطوات التالية.

1. التوجه إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال المتاحة في بلد الإرسال.

2. طلب تنفيذ تحويل مالي إلى مصر وتحديد المبلغ المراد إرساله.

3. تقديم بيانات المستفيد، سواء رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المرتبط بمحفظة إلكترونية، وفقا للخدمة المتاحة.

4. استكمال إجراءات التحويل لدى جهة الإرسال.

5. وصول المبلغ إلى حساب المستفيد بالجنيه المصري وفقا لآلية التحويل والجهة المقدمة للخدمة.

إنستاباي

رسوم التحويل عبر إنستاباي

تخضع التحويلات المنفذة عبر إنستاباي لرسوم الخدمة المقررة وفقا للقواعد المعمول بها، وقد تختلف تفاصيل الرسوم بحسب نوع المعاملة والضوابط المعلنة من الجهات المختصة، وينبغي للمستخدم مراجعة قيمة الرسوم الظاهرة قبل تأكيد التحويل، للتعرف على التكلفة النهائية للعملية.