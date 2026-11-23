يستعد ملايين المواطنين من المستفيدين ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة للحصول على مستحقاتهم المالية عن شهر ديسمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد الصرف، وسط اهتمام متزايد بمعرفة توقيت إتاحة المعاش وطرق الاستعلام عن حالة الاستحقاق إلكترونيا، إلى جانب التعرف على المنافذ المتاحة لصرف المبالغ المستحقة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر

يأتي البرنامج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف مساندة الفئات الأكثر احتياجا وتوفير دعم نقدي للأسر محدودة الدخل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء المعيلات، بما يساعد على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتحسين مستوى الحياة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم 15 ديسمبر 2026 موعدا لبدء صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، على أن يستمر إتاحة المستحقات من خلال منافذ الصرف المعتمدة على مستوى الجمهورية.

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 18 مليون مواطن، فيما تبلغ الموازنة السنوية المخصصة له نحو 54 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة، بما يسمح للمواطنين بالتعرف على موقفهم من الاستحقاق وبيانات الدعم دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الوزارة.

ويمكن الاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي من خلال الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2. اختيار خدمة الاستعلام عن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

3. كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.

4. الضغط على أيقونة استعلام.

5. الاطلاع على نتيجة الاستعلام والبيانات الخاصة بحالة المستفيد.

وتتيح الخدمة التعرف على موقف المستفيد من الدعم، وما إذا كان المعاش ساريا أو توجد حاجة إلى تحديث البيانات أو استيفاء بعض المستندات والإجراءات المطلوبة لاستمرار صرف المستحقات.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة من الفئات الأكثر احتياجا، وفقا للضوابط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل أبرز الفئات المستفيدة ما يلي:

الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.

كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.

الأشخاص ذوو الإعاقة ممن تنطبق عليهم معايير البرنامج.

الأطفال المستحقون للدعم وفقا للشروط المنظمة.

المرأة المعيلة والأسر التي تعولها نساء.

الفئات التي تواجه ظروفا اجتماعية أو اقتصادية تحول دون توفير احتياجاتها الأساسية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2026

وفرت الدولة عدة منافذ لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الدعم النقدي وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف، ويمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال الأماكن التالية:

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

مكاتب البريد المصري المنتشرة بمختلف المحافظات.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ويستطيع المستفيدون التوجه إلى أي من منافذ الصرف المتاحة للحصول على مستحقاتهم بداية من الموعد المحدد، مع ضرورة متابعة حالة الاستحقاق والتأكد من انتظام البيانات لضمان استمرار الحصول على الدعم.