يترقب أصحاب المعاشات موعد بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات خلال عام 2027، بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع قيمة الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا بدلًا من 1755 جنيهًا، اعتبارًا من يناير المقبل، ليستفيد من التعديل عدد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ممن تنطبق عليهم الضوابط التأمينية.

وتأتي الزيادة في إطار التعديلات المرتبطة بالحد الأدنى للمعاش، مع استمرار اختلاف المبالغ التي يحصل عليها المستفيدون وفقًا لمدة اشتراكهم التأميني والأجر المسجل خلال سنوات العمل.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2027

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات اعتبارًا من يناير 2027، لترتفع قيمته إلى 2080 جنيهًا، مقارنة بـ1755 جنيهًا حاليًا.

وبذلك تصل قيمة الزيادة إلى 325 جنيهًا، على أن يستفيد منها أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية.

380 ألف مواطن يستفيدون من الزيادة الجديدة

يصل عدد المستفيدين المتوقع من تطبيق الحد الأدنى الجديد إلى نحو 380 ألف مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بحسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ولا يعني ذلك زيادة معاشات جميع المستفيدين إلى 2080 جنيهًا، إذ يقتصر تطبيق الحد الأدنى على الحالات التي تستوفي الشروط التأمينية المحددة، بينما تظل قيمة المعاشات الأخرى مرتبطة بالحقوق التأمينية لكل حالة.

شروط الاستفادة من الحد الأدنى الجديد للمعاشات

ترتبط الاستفادة من الحد الأدنى الجديد باستيفاء مجموعة من الضوابط التي حددتها منظومة التأمينات الاجتماعية، وفي مقدمتها إكمال مدة الاشتراك التأميني المطلوبة قانونًا، والتي تبلغ 15 عامًا.

كما تشمل الشروط أن تكون الاشتراكات التأمينية محسوبة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والمحدد حاليًا بنحو 2700 جنيه.

وبالتالي، فإن بلوغ سن التقاعد أو الحصول على معاش لا يعني بالضرورة الاستفادة من الحد الأدنى الجديد، إذ يتعين توافر مدة الاشتراك والأجر التأميني وفقًا للقواعد المقررة.

لماذا تختلف قيمة المعاش من مواطن لآخر؟

تختلف قيمة المعاشات المستحقة بعد انتهاء الخدمة من شخص إلى آخر، نتيجة ارتباط الحساب بعدة عناصر تأمينية، وليس بسن التقاعد وحده.

ويأتي الأجر التأميني المسجل خلال سنوات العمل ضمن أبرز العوامل المؤثرة في قيمة المعاش، إلى جانب إجمالي مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وقيمة الاشتراكات المسددة طوال فترة العمل.

ولهذا قد يحصل مواطنان أحيلا إلى التقاعد في توقيت متقارب على معاشين بقيمتين مختلفتين، وفقًا لاختلاف بياناتهما ومدد اشتراكهما التأميني.

قيمة الحد الأدنى للمعاشات بعد الزيادة في 2027

وفقًا للأرقام المعلنة، يمكن توضيح التغيير في الحد الأدنى للمعاشات على النحو التالي:

البيان القيمة الحد الأدنى الحالي 1755 جنيهًا الحد الأدنى اعتبارًا من يناير 2027 2080 جنيهًا قيمة الزيادة 325 جنيهًا عدد المستفيدين المتوقع نحو 380 ألف مواطن

ومن المقرر تطبيق القيمة الجديدة اعتبارًا من يناير 2027 على المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط، مع مراعاة اختلاف قيمة المعاش النهائي بحسب البيانات التأمينية لكل حالة.