أصبحت النكهات المضافة جزءًا أساسيًا من كثير من المنتجات الغذائية الموجودة في الأسواق، بداية من الحلوى ورقائق البطاطس وصولًا إلى الوجبات سريعة التحضير، وهو ما يطرح تساؤلات متكررة لدى أولياء الأمور بشأن تأثير هذه المكونات على صحة الأطفال، خاصة مع تزايد إقبال الصغار على الأطعمة ذات المذاق القوي والرائحة الجذابة.

وتختلف المواد المستخدمة في إكساب الأغذية نكهاتها من منتج إلى آخر، سواء من حيث مصادرها أو طرق تصنيعها، كما أن وجود وصف «طبيعي» على العبوة لا يمثل وحده دليلًا على أن المنتج أكثر أمانًا أو فائدة غذائية، إذ تتحدد سلامة الاستخدام وفق طبيعة المادة وكميتها والضوابط المقررة لها.

وفي هذا الإطار، تناولت الدكتورة إنجي محمود، الباحثة بقسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، في نشرة طبية، أبرز المعلومات المتعلقة بهذه الإضافات، والفروق بين أنواع النكهات، ومدى تأثير بعض مكونات الأغذية على الأطفال.

لماذا تضيف الشركات النكهات إلى المنتجات الغذائية؟

تستخدم مصانع الأغذية مركبات الطعم والرائحة لإحداث تغيير في الخصائص الحسية للمنتجات، وجعل مذاقها ورائحتها أكثر جاذبية، خاصة عندما تكون المكونات الأساسية للمنتج ذات طعم لا يلقى قبولًا واسعًا لدى المستهلكين.

ولا تقتصر هذه الإضافات على تحسين المذاق فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز الرائحة المميزة لبعض المنتجات، وتوجد منها أنواع مستخلصة من الطبيعة وأخرى يتم إنتاجها باستخدام تقنيات التصنيع المختلفة.

كيف نميز بين النكهة الطبيعية والصناعية؟

تختلف النكهات المستخدمة في الأغذية بحسب مصدر المركبات وطريقة الحصول عليها، فهناك النكهات الطبيعية التي يتم استخلاصها من النباتات ومصادر طبيعية أخرى، ومن أمثلتها الزيوت العطرية.

وفي المقابل، توجد مركبات مطابقة للنكهات الطبيعية يمكن إنتاجها بوسائل متعددة، من بينها التخمير الحيوي الذي قد يعتمد على استخدام بعض المخلفات الغذائية، إلى جانب النكهات الصناعية التي يتم تحضيرها من خلال عمليات التصنيع.

وتوضح الباحثة أن تصنيف النكهة باعتبارها طبيعية لا يكفي للحكم على جودتها الصحية أو اعتبارها أكثر أمانًا من النكهات المصنعة، لأن التقييم يعتمد على خصائص المادة نفسها والجرعة التي تدخل في تكوين المنتج.

ما الذي يحدد سلامة مكسبات الطعم والرائحة؟

لا يرتبط الحكم على سلامة الإضافات الغذائية بوجودها أو غيابها فقط، وإنما يتوقف على نوع المركب المستخدم ومقداره ومدى توافقه مع الحدود المسموح به في الصناعات الغذائية.

وتخضع هذه المواد لمعايير تضعها الجهات المعنية بسلامة الغذاء والهيئات الرقابية والتشريعية، بهدف تنظيم استخدامها وتحديد الكميات المناسبة لكل مادة وفقًا للضوابط المعتمدة، ومن بين الجهات المرجعية في هذا المجال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

ومن ثم، فإن التعامل مع المنتجات التي تحتوي على مكسبات النكهة يتطلب قراءة بياناتها الغذائية وعدم الإفراط في استهلاكها، بدلًا من افتراض أن جميع الإضافات ضارة أو أن كل ما يحمل وصفًا طبيعيًا آمن بالضرورة.

هل بعض مكونات الأغذية المصنعة تؤثر على الأطفال؟

يختلف تعامل جسم الطفل مع المكونات الغذائية عن البالغين، نتيجة اختلاف الاحتياجات الغذائية وطبيعة مراحل النمو، ولذلك تبرز أهمية الانتباه إلى نوعية الأطعمة التي يتناولها الصغار ومعدلات استهلاكهم للمنتجات المصنعة.

ومن بين المركبات التي أشارت إليها النشرة الطبية مادة الأكريلاميد، التي يمكن أن تتكون في بعض الأطعمة الغنية بالنشويات عند تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة أثناء الطهي، وهو ما قد يحدث في منتجات مثل البطاطس المحمرة.

كما أن الإفراط في تناول بعض المنتجات، ومنها الشعرية سريعة التحضير والأطعمة المحمرة، قد يزيد من تعرض المستهلك لهذه المركبات، ما يجعل الاعتدال في تناولها والاهتمام بطرق إعداد الطعام أمرين مهمين.

وفيما يتعلق بما يتردد عن ارتباط بعض الإضافات الغذائية بفرط الحركة أو ضعف التركيز والتشتت لدى الأطفال، فلا يصح اعتبار هذه العلاقة حقيقة علمية مؤكدة دون وجود أدلة موثوقة تثبتها، إذ ينبغي التمييز بين المخاوف المتداولة والنتائج التي تدعمها الأبحاث العلمية.

كيف يختار الآباء الأغذية المناسبة لأطفالهم؟

يمكن تقليل الاعتماد على المنتجات شديدة النكهة من خلال مجموعة من الممارسات البسيطة التي تساعد الأسرة على تحسين العادات الغذائية للأطفال، ومن أهمها: