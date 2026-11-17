تتيح وزارة العمل مجموعة جديدة من فرص التوظيف أمام الشباب، بعدما أعلنت عن احتياج إحدى شركات صناعة الإطارات بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة بمحافظة السويس إلى 925 عاملًا وموظفًا في تخصصات متنوعة، برواتب شهرية تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف جنيه، مع توفير الإقامة والوجبات للعاملين.

وتأتي الوظائف الجديدة ضمن نشرة التوظيف الدورية الصادرة عن الوزارة لشهر نوفمبر 2026، العدد 36، والتي تستهدف توفير فرص عمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى عمالة فنية وإنتاجية وتخصصات هندسية.

قائمة الوظائف المطلوبة في العين السخنة 2026

وتشمل فرص العمل المعلن عنها 10 مسميات وظيفية، بإجمالي 925 فرصة، مع اختلاف الأعداد المطلوبة بحسب احتياجات الشركة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

10 مهندسين كهرباء.

10 مهندسين ميكانيكا.

25 كيميائيًا.

50 فني ميكانيكا.

50 فني كهرباء.

150 مراقب جودة.

100 مشغل ماكينات.

20 مساعد شيف.

10 سائقي كلارك.

500 عامل إنتاج.

وتستحوذ العمالة الإنتاجية على النسبة الأكبر من التعيينات الجديدة، إذ توفر الشركة 500 فرصة لعامل إنتاج، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الوظائف المعلنة، فيما تأتي وظائف مراقبة الجودة وتشغيل الماكينات في المرتبتين التاليتين من حيث عدد المطلوبين.

المؤهلات والخبرات المطلوبة للتقديم

وبحسب البيانات المعلنة من وزارة العمل، تتاح الوظائف لفئات تعليمية مختلفة، تشمل خريجي الجامعات والحاصلين على المؤهلات المتوسطة والشهادة الإعدادية، وفقًا لطبيعة ومتطلبات كل تخصص.

كما يشترط للالتحاق بالوظائف امتلاك خبرة عملية لمدة عامين في المجال المتقدم إليه، بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات المطلوبة داخل الشركة.

رواتب وظائف وزارة العمل 2026 والمزايا الإضافية

وتقدم الشركة رواتب شهرية تتفاوت بحسب المسمى الوظيفي وطبيعة العمل، حيث تبدأ الأجور من 8 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه.

وإلى جانب المقابل المادي، تتضمن المزايا توفير سكن للعاملين ووجبات، وهي خدمات تستهدف تيسير ظروف الإقامة والمعيشة للموظفين، خاصة القادمين من محافظات أخرى للعمل بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة.

رقم التقديم على وظائف العين السخنة 2026

وخصصت وزارة العمل رقم هاتف للتواصل مع الجهة المسؤولة عن استقبال طلبات التوظيف والاستفسار عن الوظائف المتاحة وإجراءات الالتحاق بها، ويمكن للراغبين في التقدم التواصل عبر الرقم التالي:

01000084004