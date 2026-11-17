كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات جديدة بشأن أزمة الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، وموقفه من العودة إلى صفوف الفريق عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»، إن شيكو بانزا يشعر بحالة من الغضب الشديد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف من تأخر اللاعب في العودة إلى الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، أو عدم عودته من الأساس.

وأضاف أن مصدرًا مسؤولًا داخل نادي الزمالك أكد توجيه تحذير وإنذار شديد اللهجة إلى اللاعب، بضرورة الالتزام بالعودة في الموعد المحدد عقب انتهاء التوقف الدولي، وعدم التأخر عن الالتحاق ببعثة الفريق تحت أي ظرف.

وأوضح حتحوت أن مسؤولي الزمالك قرروا توقيع عقوبة مالية ضخمة على شيكو بانزا حال تأخره في العودة، على أن تكون أكبر من العقوبات التي سبق توقيعها عليه بسبب تأخره عن العودة إلى معسكرات الفريق عقب فترات التوقف الدولي، خاصة أن الأمر تكرر في أكثر من مناسبة سابقة.

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي هاني حتحوت أن مصدرًا مسؤولًا بالنادي أكد إيداع جزء من مستحقات شيكو بانزا المالية خلال الساعات الماضية، في إطار تحركات الإدارة لتجنب لجوء اللاعب أو أي من المحترفين الأجانب بالفريق إلى فسخ تعاقدهم من طرف واحد بسبب تأخر مستحقاتهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل سعي إدارة الزمالك لاحتواء أزمة المستحقات المالية للاعبين الأجانب، والحفاظ على استقرار الفريق، وتجنب حدوث أزمات جديدة قد تؤثر على ارتباطات النادي خلال الفترة المقبلة.