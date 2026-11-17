أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، يتعرض لحالة من التركيز والانتقادات خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه مع الفريق.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إن هناك حالة من التربص بإمام عاشور، في ظل عدم ظهوره بالمستوى المنتظر خلال المباريات الماضية.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى توقعاته بشأن تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي، مشيرًا إلى أن علي ماهر قد يعتمد على التشكيل نفسه الذي خاض به المباراة السابقة، مع إجراء تغيير وحيد في خط الوسط، بمشاركة مروان عطية بدلًا من مهند لاشين.

وأشاد التابعي بإمكانيات محمد إسماعيل، مؤكدًا أنه يقدم مستويات جيدة ويواصل تطوير أدائه، مشددًا على أهمية وجوده ضمن صفوف المنتخب الوطني.

واختتم بشير التابعي تصريحاته بالتعبير عن ثقته في قدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز أمام مالاوي، متوقعًا انتهاء المباراة لصالح الفراعنة بهدفين دون رد.