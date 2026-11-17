أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تمر حاليًا بمرحلة تماسك وتعافٍ تدريجي، عقب موجة الهبوط العنيفة التي شهدتها جلسة 26 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن الارتداد الذي أعقب هذه الخسائر يعكس قدرة السوق على استعادة توازنه.

وقال رامي حجازي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، إن تحرك البورصة خلال الفترة الحالية في نطاق عرضي أمر طبيعي بعد الهبوط الحاد الذي تعرضت له، موضحًا أن السوق يحتاج إلى فترة من التماسك قبل استعادة مسار الصعود.

الحديث عن انتهاء فرص الصعود في البورصة المصرية غير صحيح

وأضاف خبير أسواق المال أن الحديث عن انتهاء فرص الصعود في البورصة المصرية غير صحيح، مؤكدًا أن الأسواق ستشهد ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، لكن هذه الارتفاعات لن تكون شاملة لجميع الأسهم، وإنما ستتسم بالانتقائية وفقًا للأداء المالي ونتائج أعمال الشركات.

وأشار حجازي إلى أن التراجعات التي شهدتها بعض أسهم المضاربات خلال جلسة التداول تعكس طبيعة المرحلة الحالية، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحسن أداء الأسهم التي تستند إلى أرباح حقيقية ونتائج أعمال قوية.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تمييزًا أكبر بين الأسهم، حيث ستكون الأفضلية للشركات التي تمتلك مراكز مالية قوية وتحقق أرباحًا فعلية، بعيدًا عن الأسهم التي تعتمد على المضاربات والتحركات السعرية غير المدعومة بأداء تشغيلي.

ولفت خبير أسواق المال إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية يمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسواق، ويزيد من حالة الحذر لدى المستثمرين، وهو ما يفسر استمرار التحركات العرضية والتباين في أداء الأسهم.

وشدد رامي حجازي على أن التراجعات الأخيرة لا تعني انتهاء الاتجاه الصاعد للبورصة، بل إن السوق يمر بمرحلة إعادة ترتيب للأوراق، تمهيدًا لظهور فرص استثمارية جديدة تقودها الشركات ذات الأداء المالي القوي.