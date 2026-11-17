كشف عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن تفاصيل مشروع جديد لتأسيس شركة كرة القدم بالقلعة البيضاء، موضحًا وجود مستثمر مصري الأصل يحمل الجنسية الألمانية أو السويسرية، يستعد لتقديم عرض رسمي بشأن المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء.

مستثمر يطلب أقل من 40% من شركة الزمالك

وأوضح عمر هريدي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة «أون إي»، أن المستثمر يرغب في الحصول على نسبة تقل عن 40% من أسهم شركة كرة القدم، مقابل توليه الإدارة الكاملة للشركة.

وأشار إلى أن الشركة المقترحة ستحمل اسم «الجمهور الملكي»، لافتًا إلى أن العرض الاستثماري تصل قيمته إلى 125 مليون دولار، مع اعتماد نظام إداري قائم على تقييم الأداء وتحقيق الأهداف المحددة.

وأضاف أن المستثمر سيعمل وفق معايير واضحة، مع إمكانية تغيير المسؤولين عن الإدارة حال عدم تنفيذ المطلوب أو الإخفاق في تحقيق المستهدفات.

عمر هريدي يهاجم مجلس الزمالك بسبب الأزمات المالية

وفي سياق آخر، شن هريدي هجومًا على مجلس إدارة الزمالك الحالي، متهمًا إياه بالتسبب في تدهور الأوضاع المالية للنادي والدخول في أزمات متتالية تهدد استقراره ومستقبله.

وزعم عضو مجلس الإدارة السابق أن هناك توجهًا لإضعاف الوضع المالي للنادي، تمهيدًا لبيعه إلى مستثمر من خلال شركة كرة القدم، معربًا عن رفضه للطريقة التي يتم بها التعامل مع ملف تأسيس الشركة.

وأكد أن إصرار المجلس على إنشاء شركة لكرة القدم يثير العديد من علامات الاستفهام، معتبرًا أن الخطوة قد تكون مرتبطة بتسهيل دخول مستثمر والاستحواذ على النادي.

هريدي يطعن على عمومية شركة الكرة بالزمالك

وعلى جانب آخر، أعلن عمر هريدي تقدمه بطعن على الجمعية العمومية الخاصة بشركة كرة القدم، والتي دعا مجلس إدارة الزمالك إلى انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل.

وكتب هريدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تقديم طعن، على الجمعية العمومية لنادي الزمالك الخاصة بشركة كرة القدم»، دون الكشف عن الأسباب القانونية التي استند إليها في طعنه.

الزمالك يوافق على التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية

وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد وافق خلال اجتماعه مساء الأحد على إجراء التصويت إلكترونيًا في الجمعية العمومية المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 8 ديسمبر.

ومن المنتظر اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، لحسم الملفات المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع شركة كرة القدم