أثارت شكاوى أولياء الأمور بشأن ظهور حشرة بق الفراش في بعض المدارس بالقاهرة والجيزة حالة من القلق، خاصة مع مخاوف انتقال الحشرة إلى المنازل عبر الملابس والحقائب المدرسية، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات وقائية وفحص المدارس محل الشكاوى.

ومع هذه المخاوف، يظل اتباع إجراءات الوقاية داخل المنزل أمرًا مهمًا لتجنب انتقال الحشرة عبر المتعلقات الشخصية.

كيف تنتقل حشرة بق الفراش إلى المنزل؟

حشرة صغيرة مسطحة ذات لون بني محمر، تتغذى على دم الإنسان، وتتميز بقدرتها على الاختباء في الأماكن الضيقة، مثل ثنيات الملابس وخياطة الحقائب والأثاث والمفروشات.

ويمكن أن تنتقل الحشرة من مكان إلى آخر عن طريق الحقائب المدرسية والملابس والأحذية، خاصة إذا لامست أماكن مصابة بها، كما يمكن أن تنتقل عبر الأثاث المستعمل والحقائب أثناء السفر.

ولا يعني وجود بق الفراش أن المنزل غير نظيف، إذ يمكن أن تظهر الحشرة في أماكن مختلفة بغض النظر عن مستوى النظافة.

كيف تحمين طفلك من انتقال البق من المدرسة إلى المنزل؟

هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تساعد على تقليل احتمالات انتقال بق الفراش مع الطفل، أبرزها:

فحص الحقيبة المدرسية: افحصي الزوايا والثنيات والجيوب الداخلية للحقيبة بانتظام، خاصة عند وجود شكاوى مؤكدة داخل المدرسة.

تخصيص مكان للحقيبة: لا تسمحي لطفلك بوضع حقيبته المدرسية على السرير أو الأريكة، وخصصي مكانًا بعيدًا عن أماكن النوم.

فحص الملابس بعد العودة: افحصي الملابس والأكمام والثنيات، ولا تضعيها مباشرة على الأسرة أو المفروشات.

استخدام المجفف الحراري: عند الاشتباه في تعرض الملابس أو المتعلقات للبق، يمكن وضع الملابس المناسبة للتجفيف في مجفف على درجة حرارة مرتفعة لمدة 30 دقيقة.

تقليل المتعلقات الشخصية: تجنبي إرسال ألعاب قماشية أو أغطية إضافية وأغراض غير ضرورية إلى المدرسة، خاصة إذا كانت هناك مشكلة مؤكدة.

تنظيف الحقيبة: افحصي الحقيبة جيدًا ونظفيها وفق تعليمات الشركة المصنعة، مع الاهتمام بالجيوب والسحابات والثنيات.

عدم مشاركة الأغراض الشخصية: احرصي على استخدام طفلك لأغراضه الشخصية وعدم تبادل الملابس والحقائب مع زملائه.

ما العلامات التي تكشف وجود بق الفراش في المنزل؟

هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود الحشرة، ومنها:

ظهور بقع دم صغيرة على أغطية الأسرة والمفروشات.

وجود نقاط داكنة تشبه بقع الحبر على المراتب أو بالقرب منها.

العثور على حشرات صغيرة بنية أو بقايا جلودها في ثنيات المراتب.

ظهور لدغات مصحوبة بالحكة، خاصة بعد النوم.

ومن المهم معرفة أن لدغات بق الفراش قد تتشابه مع لدغات حشرات أخرى، كما أن بعض الأشخاص لا تظهر لديهم علامات جلدية واضحة، لذلك لا يمكن الاعتماد على شكل اللدغات وحده لتأكيد الإصابة.

هل ينقل بق الفراش الأمراض إلى الأطفال؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC، لا يُعرف أن بق الفراش ينقل الأمراض إلى الإنسان، لكنه قد يسبب الحكة وتهيج الجلد واضطرابات النوم، وفي حالات نادرة قد تحدث تفاعلات حساسية شديدة.

كما أن الحك المستمر لمكان اللدغة قد يؤدي إلى حدوث التهابات جلدية ثانوية، لذلك ينبغي تجنب خدش الجلد، واستشارة الطبيب إذا ظهرت أعراض شديدة أو تورم ملحوظ أو علامات عدوى.

ماذا تفعلين إذا اكتشفتِ وجود بق الفراش في المنزل؟

في حالة العثور على الحشرة، ينصح باتباع الخطوات التالية:

عزل الملابس والمفروشات المشتبه بها داخل أكياس محكمة الغلق لحين التعامل معها.

غسل الملابس والمفروشات المناسبة وتجفيفها بحرارة مرتفعة.

فحص المراتب والأثاث والشقوق المحيطة بأماكن النوم.

الاستعانة بشركة متخصصة في مكافحة بق الفراش لتحديد حجم الإصابة واختيار طريقة العلاج المناسبة.

تجنب رش المبيدات عشوائيًا على ملابس الأطفال أو المراتب أو الأماكن التي يلامسها الطفل.

وتشير إرشادات وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA إلى أن مكافحة بق الفراش تحتاج إلى الجمع بين الفحص والتنظيف والمعالجة الحرارية والاستعانة بالمتخصصين عند الضرورة، وليس الاعتماد على رش المبيدات وحده.

المصادر: وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية والتعليم، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية