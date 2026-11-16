تعتزم فرنسا نشر قوات عسكرية في لبنان لتسيير دوريات مشتركة مع القوات المسلحة اللبنانية، في إطار مبادرة مستقلة تقودها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط تحركات دولية لترتيب الوضع الأمني في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن ثلاثة مصادر مطلعة على المبادرة الفرنسية، أن باريس تدرس إرسال مئات، وربما آلاف، من الجنود إلى لبنان، بهدف تشجيع دول أخرى على الانضمام إلى هذه المبادرة، إلا أن مساعيها لم تحقق نتائج حتى الآن.

وبحسب المصادر، يجري مسؤولون فرنسيون رفيعو المستوى اتصالات مع نظرائهم الأمريكيين والإسرائيليين للتوصل إلى تفاهمات بشأن المقترح، في حين لا ترغب إسرائيل في تمركز هذه القوة جنوب نهر الليطاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبادرة الفرنسية لن تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة، بل ستُنفذ بصورة مستقلة بقرار من الحكومة الفرنسية، وهو ما قد يجعل من الصعب على إسرائيل والولايات المتحدة منع نشر القوات، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وفي سياق متصل، تخطط فرنسا لإنشاء قواعد تدريب داخل لبنان لتأهيل عناصر القوات المسلحة اللبنانية، إلى جانب إرسال فرق متخصصة للمساعدة في تعزيز قدرات الجيش، على أن تكون هذه القواعد خارج جنوب البلاد، وفقًا للمصادر التي نقلت عنها الصحيفة.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي باريس لترتيب وجود دولي بديل قبل انتهاء ولاية «يونيفيل»، إذ يُرجح أن تغادر القوات الأممية المنتشرة في لبنان بحلول سبتمبر 2027، حال عدم تمديد تفويضها.

كما تروج فرنسا لمبادرة منفصلة تقضي بنشر نحو 500 مراقب تابعين للأمم المتحدة لمتابعة وقف إطلاق النار، غير أن إسرائيل تعارض المقترح، فيما تملك الولايات المتحدة حق النقض داخل مجلس الأمن، بما يتيح لها عرقلة اعتماده.

تحركات أمريكية بشأن مستقبل الوجود الدولي في لبنان

وتزامنت المبادرة الفرنسية مع زيارة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى لبنان يومي الأحد والاثنين، حيث عقد لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث مستقبل «يونيفيل» والترتيبات الأمنية في جنوب البلاد.

والتقى والتز الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما زار مقر «يونيفيل» في الناقورة للاطلاع على الأوضاع الميدانية قبل مغادرة القوة الأممية المرتقبة.

وركزت المباحثات على تنفيذ التفاهمات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، ونزع سلاح حزب الله، والترتيبات الأمنية التي ستلي انتهاء مهمة القوات الدولية.

وشدد والتز على ضرورة نزع حزب الله سلاحه وتسليمه إلى الدولة اللبنانية، مؤكدًا أنه «لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان»، كما دعا إلى استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، مع اعتبار الجيش اللبناني الآلية الأساسية لتحقيق ذلك.

في المقابل، يتمسك مسؤولون لبنانيون بضرورة استمرار وجود دولي في أي ترتيبات أمنية لاحقة لانتهاء مهمة «يونيفيل»، على أن يتولى هذا الوجود مهام المراقبة وتقديم التقارير والتنسيق.