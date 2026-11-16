وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها من أكثر الصراعات دموية بالنسبة للصحفيين منذ تأسيس المنظمة الدولية، مطالبًا إسرائيل برفع القيود المفروضة على دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع بصورة فورية.

وقال جوتيريش، إن الصحفيين الفلسطينيين تحملوا مخاطر جسيمة خلال تغطيتهم للحرب في غزة، ونجحوا في توثيق المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان، رغم تعرضهم للقتل والاعتقال والاعتداءات بسبب أداء عملهم الصحفي.

وشدد الأمين العام على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإعلامي، مؤكدًا أن الصحفيين يجب أن يتمكنوا من أداء مهامهم دون تهديد أو ترهيب أو تدخل، وأن استهداف المدنيين والعاملين في وسائل الإعلام أمر لا يمكن تبريره.

وفي سياق متصل، أعرب جوتيريش عن قلقه إزاء التهديدات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل تصاعد عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية، داعيًا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتأتي تصريحات الأمين العام في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى قطاع غزة، ما يجعل الصحفيين الفلسطينيين المصدر الأساسي لنقل تفاصيل الأوضاع الإنسانية والميدانية داخل القطاع إلى العالم.