ملا الجركن ومقدرش يشيله.. طفل فلسطيني يحاول نقل المياه لأسرته وسط خيام النزوح في غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لطفل فلسطيني من قطاع غزة، ظهر خلاله وهو يحاول سحب جركن مياه ممتلئ، لتوفير احتياجات أسرته من المياه، رغم صغر سنه وعدم قدرته على حمله بسبب ثقله.

وأظهر مقطع الفيديو الطفل وهو يبذل محاولات متكررة لسحب جركن المياه وسط الخيام، في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها سكان القطاع، خاصة الأطفال الذين وجدوا أنفسهم أمام مسؤوليات تفوق أعمارهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وعندما سُئل الطفل عن سبب محاولته حمل جركن المياه رغم صعوبة الأمر عليه، أجاب قائلًا: «أنا زلمة الدار»، في إشارة إلى أنه رجل البيت والمسؤول عن مساعدة أسرته وتوفير احتياجاتها.

ووثق والد الطفل محاولته نقل المياه لعائلته، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تأثروا بإصراره على تحمل المسؤولية ومساعدة أسرته رغم عجزه عن حمل الجركن الممتلئ.

وأعاد الفيديو تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في قطاع غزة، حيث فرضت عليهم ظروف الحرب والنزوح تحمل أعباء يومية تفوق قدراتهم، وحُرم كثير منهم من تفاصيل الطفولة البسيطة، ليصبح توفير المياه والاحتياجات الأساسية لأسرهم تحديًا يوميًا.