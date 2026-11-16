الصين تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية وترحب بالتقدم المحرز في المرحلة الانتقالية

دعت الصين، إسرائيل، اليوم الإثنين، إلى وقف عملياتها العسكرية في سوريا والانسحاب دون تأخير من الأراضي السورية، مؤكدة ضرورة استئناف الالتزام باتفاق فض الاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية لعام 1974.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فو تسونج، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في سوريا،: “إن بكين ترحب بالتقدم المحرز في دمج مناطق شمال شرقي سوريا، وتشكيل مجلس الشعب الانتقالي”.

ودعا الحكومة الانتقالية إلى مواصلة عملية سياسية بقيادة وملكية سورية، تضمن حماية حقوق جميع المكونات العرقية ومشاركتها الكاملة في إدارة شؤون البلاد".

وعلى الصعيد الإنساني، أشار المندوب الصيني إلى التحديات التي تواجه السوريين العائدين إلى مناطقهم، وفي مقدمتها نقص المساكن ومياه الشرب والخدمات الأساسية، داعياً إلى زيادة المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتعزيز إجراءات حماية العائدين وممتلكاتهم.

وأكد فو تسونج أهمية دعم جهود التعافي والاستقرار في سوريا، بالتوازي مع دفع العملية السياسية الشاملة واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.