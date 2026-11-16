رئيس الوزراء: مصر تولي أهمية لتعزيز دور الملكية الفكرية كمحفز للتنمية وأداة لدعم الابتكار والإبداع وتوفير فرص العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور الملكية الفكرية بوصفها محفزًا للتنمية المستدامة، وأداة لدعم الابتكار والإبداع، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وعدد من مسئولي المنظمة، وذلك على هامش حضور فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" حول "حق المؤلف: القضايا الناشئة"، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، قدّم رئيس مجلس الوزراء التهنئة لمدير عام المنظمة بمناسبة بدء ولايته الثانية في الأول من أكتوبر 2026، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أيدت إعادة انتخابه لولاية ثانية تقديرًا لقيادته المتميزة للمنظمة، وجهوده الرامية إلى تدشين نظام عالمي أكثر توازنا وفاعلية للملكية الفكرية، ودعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى توظيف الملكية الفكرية بوصفها داعما للابتكار والإبداع والنمو الاقتصادي.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لمواصلة دارين تانج لهذا النهج على مدار ولايته الثانية، مؤكدًا التطلع لقيام المنظمة بإيلاء مزيد من الاهتمام بمساندة أولويات دول الجنوب العالمي، وتعزيز الطابع التنموي لولاية المنظمة، والاستجابة الفعالة لاحتياجات وتطلعات الدول النامية والدول الأقل نموًا، بما يمكنها من تسخير منظومة الملكية الفكرية باعتبارها محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز برامج التعاون مع "الويبو" بما يستجيب للأولويات الوطنية، ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 إلى 2027).

وأشار مدبولي إلى ما أحرزته مصر من تقدم ملموس في ترجمة الركائز الأربع للاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، منوهًا في هذا الشأن إلى إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية، والتي تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الوطني بما يتواكب مع التطورات المستمرة، ولا سيما تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم "دارين تانج" للمضي قدمًا في تنفيذ الركائز المتبقية للاستراتيجية الوطنية المصرية للملكية الفكرية، مشيرًا إلى تقدير مصر للدعم المتواصل الذي يقدمه المدير العام للاستجابة لطلبات الجهات المصرية المعنية، ولاسيما فيما يتعلق ببناء القدرات وتنمية الخبرات الوطنية في مجال الملكية الفكرية، ومؤكدًا تطلع مصر لمواصلة تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة العمل للتعاون مع "الويبو" لعام 2027.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في أثناء اللقاء، استمرار العمل على تحسين ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي (GII)، مع الإشارة إلى التقدم الذي أحرزته خلال السنوات الأخيرة، وكذا حرص مصر على المتابعة الدقيقة للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها على النظام الدولي للملكية الفكرية، مشددًا على أهمية استمرار دور "الويبو" بوصفها منصة للحوار وتبادل المعارف والخبرات بشأن القضايا المستجدة في هذا المجال.

فيما أعرب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عن شكره لحسن استقباله في مصر، قائلًا: كانت مصر أول دولة أفريقية أزورها خلال ولايتي الأولى، والآن، هي أيضًا أول دولة أفريقية أحرص على زيارتها مجددًا خلال ولايتي الثانية، وهو ما يعكس مدى تقديره لمصر ومكانتها.

وأشاد "دارين تانج" بما حققته مصر من أداء اقتصادي متميز، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أنه في كل زيارة يقوم بها إلى القاهرة يلاحظ تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية وتحسنًا مستمرًا بها.

كما أشاد بالتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتقدم مصر من المركز الـ 86 في مؤشر الابتكار العالمي إلى المركز الـ 83 هذا العام، وكذا استمرار تواجد القاهرة في قائمة أفضل 100 تجمع للابتكار على مستوى العالم، لتصبح أول مدينة أفريقية تحقق هذا الإنجاز.

ولفت المدير العام كذلك إلى أن مصر تعد الدولة الأكثر إيداعًا لطلبات تسجيل العلامات التجارية على مستوى أفريقيا، كما تحتل مكانة ضمن الدول الثلاث الأولى أفريقيًا في مجالي براءات الاختراع والتصميمات الصناعية، قائلًا: من خلال هذه المؤشرات نلمس ثمار القيادة المصرية ورؤية مصر 2030 التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف: أتيحت لي الفرصة اليوم للقاء عدد من الوزراء، وأعتقد أننا نجحنا معًا في وضع أسس التعاون بين المنظمة ومصر خلال السنوات القليلة المقبلة.

واستعرض المدير العام للويبو بعض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية في إطار التعاون مع مصر، في ضوء العمل على توظيف الملكية الفكرية في مختلف المجالات والقطاعات، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع في محافظة سوهاج لدعم السيدات العاملات في حرفة "التلي"، واعتزام المنظمة إطلاق مشروع لدعم العاملين في حرفة "الكليم" بمحافظة أسيوط.

ونوه "دارين تانج"، خلال اللقاء، إلى أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار تعاون المنظمة العالمية للملكية الفكرية المثمر مع مصر من أجل تعظيم الاستفادة من الملكية الفكرية لصالح المبدعين المصريين، ولا سيما الشباب منهم، إدراكًا لأهمية الاقتصاد الإبداعي في مصر.

وتابع: أتطلع كذلك إلى التعاون معكم، ليس فقط لدعم مصر، وإنما أيضًا لدعم دول الجنوب العالمي، ويمكنكم الاطمئنان إلى أنني جعلت خلال ولايتي الأولى قضايا دول الجنوب وأجندة الدول النامية والاقتصادات الناشئة وأقل البلدان نموًا في صميم عملي.

ولفت إلى مناقشته مع وزير الخارجية إمكانية نقل الخبرات والتجارب المصرية إلى بقية الدول الأفريقية والدول الناطقة باللغة العربية، وكذلك إلى دول الجنوب العالمي، والعمل مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية في هذا الشأن، خاصة أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به بالنسبة للعديد من الدول.

وأشار المدير العام إلى إمكانية الاعتماد على المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتقديم الدعم اللازم بما يشمل دراسة أبعاد الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفرص الجديدة التي يمكن أن تتيحها أمام رواد الأعمال والمبدعين والباحثين والعلماء والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك المجتمعات الريفية والقطاع الزراعي.

وفي أثناء اللقاء، توجه الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية بالشكر إلى رئيس الوزراء على دعمه للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية منذ إطلاقها، وكذلك دعمه لجهود إنشاء الجهاز، كما عبر عن شكره أيضًا إلى مدير عام المنظمة على ما قدمه من دعم ومساندة كبيرين لجهود إنشاء الجهاز في مختلف المراحل والمجالات، ولا سيما مجال بناء القدرات.

وقال: يُعد بناء القدرات أحد المجالات التي نحرص دائمًا على الحصول فيها على دعم المنظمة العالمية للملكية الفكرية، نظرًا للأهمية البالغة للعنصر البشري في عملنا. وقد نجحنا، بفضل جهودكم.

وأوضح الدكتور هشام عزمي أنه تم الانتهاء من المحور الخاص بحوكمة الجهاز، ويجري العمل حاليًا على مراجعة البيئة التشريعية، ليس فقط لمواكبة متطلبات وتحديات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي؛ وإنما أيضًا للتعامل مع مختلف التطورات التي تراكمت على مدار عقود، مؤكدًا أن مصر تعمل بصورة وثيقة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في ملف الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى التعاون مع المجلس القومي للمرأة بشأن مشروع حرفة نسيج الكليم، لافتًا إلى النجاح الكبير الذي حققه المشروع المتميز الذي يتعلق بحرفة التلي، حيث أتيحت للسيدات المشاركات فرصة عرض أعمالهن في جنيف.

وأضاف: نستعد قريبًا لإطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالملكية الفكرية، إدراكًا منا لأهمية نشر الوعي في المجتمع.