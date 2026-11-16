منتخب مصر يسعى لحسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2027 أمام مالاوي

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مهمة أمام نظيره مالاوي، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، في أول اختبار للمدير الفني الجديد علي ماهر، الذي يستهدف قيادة الفراعنة نحو حسم بطاقة التأهل رسميًا.

ويحل المنتخب المصري ضيفًا على مالاوي في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات، حيث يدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لضمان التأهل إلى البطولة القارية، في ظل امتلاكه 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا عريضًا على مالاوي بنتيجة 5-0، في مواجهة الجولة الماضية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ويسعى الفراعنة لتكرار التفوق وحصد نتيجة إيجابية خارج الديار.

وأكد علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، أن بعثة الفراعنة جاءت إلى مالاوي من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيرًا إلى اعتياد اللاعبين على الأجواء المحيطة بالمباراة.

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم الأوغندي لاكي رزاق كاسالي، ويعاونه مواطناه رونالد كاتينيا وديك أوكيللو.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متساويًا مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون رصيد من النقاط.