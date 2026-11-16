استنفار صحي في إسرائيل بسبب داء الكلب.. 5 أشخاص تحت العلاج الوقائي ومخاوف من انتشار العدوى

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية رصد إصابة كلب منزلي بداء الكلب في مدينة مرار، شمالي البلاد، ما أثار مخاوف من احتمالات انتقال العدوى إلى أشخاص وحيوانات أخرى، بعدما جرى تحويل خمسة أشخاص خالطوا الكلب إلى تلقي العلاج الوقائي.

وذكرت الوزارة أن الكلب المصاب من فصيلة الراعي القوقازي الأسود، مشيرة إلى أن التحقيق الوبائي لا يزال مستمرًا لتحديد نطاق المخالطين واحتمالات انتشار العدوى.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، دعت وزارة الصحة كل من خالط الكلب المصاب، أو تعرضت حيواناته للاحتكاك به أو بأي حيوان ضال في منطقة الواقعة خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري، إلى التواصل بشكل عاجل مع مكتب صحة كينيرت في طبريا، لتقييم الحاجة إلى تلقي العلاج الوقائي ضد داء الكلب.

ويأتي التحذير في ظل مخاوف من انتشار المرض بين الحيوانات في المنطقة، واحتمالات انتقاله إلى البشر عبر العض أو الخدش، ما يستدعي سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.