وفد إسرائيلي يزور الإمارات لبحث استئناف رحلات «فلاي دبي» إلى إسرائيل

توجه وفد إسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة النقل موشيه بن زاكن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات مع مسؤولي شركة «فلاي دبي» ومسؤولين إماراتيين في قطاعي الطيران والأمن، بهدف التوصل إلى تفاهمات تسمح باستئناف الرحلات الجوية بين الجانبين.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن المباحثات تستهدف التوصل إلى اتفاق خلال شهر، يتيح لشركة «فلاي دبي» استئناف بيع تذاكر رحلاتها إلى إسرائيل خلال شهري مارس وأبريل 2027.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الإماراتي يربط عودة شركات الطيران الإسرائيلية إلى العمل باستئناف رحلات «فلاي دبي» إلى إسرائيل، ما يجعل التوصل إلى تفاهم بشأن تشغيل الرحلات بين الجانبين محورًا رئيسيًا للمحادثات.

وفي سياق متصل، عقد الوفد الإسرائيلي مباحثات مع مسؤولين أمنيين إماراتيين لبحث الترتيبات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الإمارات، والتوصل إلى تفاهمات تلبي متطلبات جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك».

وأوضح التقرير أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في التوصل إلى حل وسط بشأن إجراءات التفتيش الأمني، من خلال استخدام تقنيات فحص بديلة توفر إمكانات مماثلة لتقنيات التصوير المقطعي المحوسب (CT)، وتحظى باعتماد دولي.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ للتوصل إلى ترتيبات تشغيلية وأمنية تتيح استعادة حركة الطيران بين إسرائيل والإمارات، بعد توقف الرحلات في ظل التحديات الأمنية.