قبل لقاء مالاوي.. علي ماهر يواصل تجهيز لاعبي منتخب مصر ويضع اللمسات الأخيرة

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وسط أجواء ممطرة صاحبت تدريبات الفراعنة.

وشهد المران تركيزًا من الجهاز الفني بقيادة علي ماهر على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمواجهة المقبلة؛ من خلال تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يسعى الجهاز الفني للاعتماد عليها خلال المباراة.

كما حرص علي ماهر وجهازه المعاون على رفع معدلات التركيز لدى اللاعبين، والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال التدريبات السابقة؛ لضمان الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل اللقاء.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة مالاوي، وسط طموحات بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة مشواره بقوة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وإسعاد الجماهير المصرية.