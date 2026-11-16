محافظ أسوان يتفقد السوق السياحي القديم وميدان المحطة.. والأفواج السياحية تشيد بمقومات زهرة الجنوب

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جولة تفقدية بالسوق السياحي القديم وميدان المحطة؛ لمتابعة مستوى الانضباط بالشوارع وحركة المواطنين والزائرين، موجهًا بتكثيف جهود رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم، ومنع التواجد العشوائي للباعة الجائلين، مع تخصيص باكيات لهم بالسويقات الجديدة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ العميد عاطف عبد الله، رئيس قسم شرطة المرافق، بالتنسيق مع قطاع حي غرب بقيادة عمرو عوض، لمواصلة الحملات اليومية ورفع أي إشغالات أو تعديات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع الاستفادة من التمركزات الأمنية داخل السوق، التي تمت بالتنسيق مع اللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان؛ بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، وتيسير حركة المواطنين والسائحين.

إشادة الأفواج السياحية بمقومات أسوان

وحرص محافظ أسوان على لقاء عدد من الأفواج السياحية أثناء جولتهم بالسوق السياحي القديم لشراء العاديات والمنتجات البيئية والمشغولات اليدوية، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة أسوان وما تتمتع به من مقومات أثرية وسياحية متنوعة.

كما استمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات عدد من المواطنين الذين التقاهم خلال الجولة، موجهًا بسرعة دراستها والعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وفي ختام الجولة، شدد المهندس عمرو لاشين على الالتزام الكامل بالإجراءات التي تم تنفيذها بميدان المحطة، وفقًا للتخطيط الجديد؛ لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات أمام الحافلات والأتوبيسات السياحية وسيارات الأجرة.