رئيس وزراء ماليزيا: اتفقنا مع الصين على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن بلاده حصلت على موافقة الصين لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يشمل نقل التكنولوجيا وتوفير فرص تدريب إضافية للماليزيين.

وقال رئيس الوزراء الماليزي -في تصريح صحفي في مانيلا اليوم الاثنين- إن الاتفاق يأتي في إطار جهود أوسع لتعزيز التعاون في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، اللذين احتلا حيزاً بارزاً في مناقشات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع شركائها في الحوار.

وأضاف: "كان الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من بين المجالات التي جرى التأكيد عليها في جميع مناقشاتنا ضمن آسيان، بما في ذلك مع أستراليا وكوريا الجنوبية، حيث شددنا على أهمية تكثيف التعاون في هذين المجالين".

وتابع: "فيما يتعلق بالصين تحديداً، حصلنا على اتفاق لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يشمل نقل التكنولوجيا وتوفير مزيد من التدريب لماليزيا ودول أخرى في آسيان".

بدوره، قال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي جوهري عبد الغني، إن اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي لرابطة آسيان تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأضاف أن الاتفاقية تركز على أولويتين أساسيتين، هما تسهيل المدفوعات العابرة للحدود بسلاسة، وتوحيد الإقرارات الجمركية بين الدول الأعضاء في الرابطة.

وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التجارة البينية بين دول آسيان، من خلال تحسين الترابط وتبسيط الإجراءات التجارية في أنحاء المنطقة.