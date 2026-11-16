والدة رونالدو تفتح النار على منتخب البرتغال: نجلي تعرض للخداع ولم يحظ بالاحترام

فتحت دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، النار على منتخب البرتغال والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، متهمة إياهما بعدم تقدير نجلها بالشكل الذي يستحقه، مؤكدة أنه تعرض للخداع ولم يجد الاحترام الكافي داخل صفوف المنتخب، حتى من جانب بعض زملائه.

وانتقدت والدة قائد منتخب البرتغال توقيت التفكير في تكريمه، مشددة على أن أي احتفاء بمسيرته كان يجب أن يتم في حضوره، وليس بعد إعلانه الاعتزال الدولي، مشيرة إلى أن نادي سبورتينج لشبونة يقدر ما قدمه رونالدو، على عكس ما حدث معه داخل المنتخب.

وجاءت تصريحات دولوريس أفيرو خلال حضورها مراسم إطلاق اسمها على المركز النهاري بملعب «خوسيه ألفالادي»، معقل نادي سبورتينج لشبونة، الذي شهد بداية مسيرة كريستيانو رونالدو الاحترافية، ونقلت صحيفة «ريكورد» البرتغالية تصريحاتها.

وقالت والدة النجم البرتغالي: «بالطبع كريستيانو كان حزينًا، فقد خُدع، وأنا أيضًا أشعر بالحزن، الهزيمة أمام الدنمارك كانت مستحقة، بل إنني كنت سعيدة بها».

وأضافت: «ينبغي أن يقام تكريم كريستيانو في حضوره لا في غيابه، سيتم تكريمه هنا في نادي سبورتينج فهم يقدرونه هنا، أما في المنتخب البرتغالي فلم يحظ بالاحترام، ولا حتى من زملائه في الفريق»، كما علقت على علاقتها بالمدرب خورخي جيسوس قائلة: «هي تمامًا كعلاقتكم به».

وتأتي تصريحات والدة رونالدو في أعقاب إعلان اللاعب اعتزاله اللعب الدولي قبل انطلاق فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، وسط خلافات مع المدرب خورخي جيسوس والاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وسبق أن نشر رونالدو بيانًا مطولًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلاله تفاصيل المحادثات التي جمعته بالمدرب والاتحاد البرتغالي، والتي أعقبتها خلافات بين الأطراف، مؤكدًا تعرضه للخداع وعدم حصوله على الاحترام والتقدير اللذين يليقان بمسيرته.