نجم الدنمارك يكشف سر إعجابه بـ رونالدو: مثلي الأعلى منذ الطفولة

أشاد الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه مثله الأعلى منذ طفولته، وأنه حاول الاستفادة من عقليته وشغفه بتسجيل الأهداف.

وقال هويلوند، في تصريحات له: «كريستيانو رونالدو هو مثلي الأعلى، حاولت أن أتعلم منه شغفه بتسجيل الأهداف وعقليته، إنه شخص رائع».

وأضاف: «منذ أن كنت صغيرًا، كنت أنا وأصدقائي ننظر إليه بإعجاب بسبب الطريقة التي يتصرف بها داخل الملعب وخارجه، وأُعجب كثيرًا بثقته بنفسه وعقليته، وبإيمانه بأنه الأفضل حتى لو لم يعتقد البعض ذلك، ورغبته الدائمة في التطور».

وتطرق المهاجم الدنماركي إلى المرات التي التقى فيها رونالدو، موضحًا أنه واجهه مرة أو مرتين فقط خلال مباريات منتخب بلاده أمام البرتغال.

واختتم هويلوند تصريحاته قائلًا: «احتفلت بهدفه الشهير، ولم نتحدث معًا، لكنني أتمنى أن يحدث ذلك».

ويعكس حديث هويلوند مدى التأثير الكبير الذي تركه رونالدو في جيل من اللاعبين الشباب، بعدما أصبح نموذجًا يُحتذى به بفضل مسيرته الحافلة بالإنجازات وشخصيته التنافسية ورغبته المستمرة في التطور.