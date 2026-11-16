أحمد موسى: ترامب يضرب تنظيم الإخوان.. وتصنيف الجماعة إرهابية في أمريكا قد يشعل مواجهة كبرى

أشاد الإعلامي أحمد موسى بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمالية تصنيف جماعة الإخوان وفروعها كمنظمات إرهابية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا لمواجهة خطر التنظيم.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن ترامب تحدث عن قرار مصر باعتبار الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، واصفًا القرار بأنه «عمل رائع».

وأضاف أن تصنيف التنظيم بكل فروعه في الولايات المتحدة قد يفتح الباب أمام مواجهة واسعة مع الجماعة ومن يمولها، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول الأوروبية بدأ التحرك لمواجهة خطر الإخوان، لما يمثله التنظيم من تهديد لأمن هذه الدول والعالم.