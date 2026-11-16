أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

تخيّل أن تستيقظ صباحًا على صوت قصف وصراخ، وتجد بيتك الذي بنيته صار ترابًا، وابنك يبكي من الجوع أو من فقد جزء من جسده، بينما ابنتك تسألك: أبي، هل سنموت هنا ؟ وحين تبحث عن زوجتك لتهرب، تجدها مفقودة تحت الأنقاض . فماذا ستفعل؟

ستأخذ أولادك وحقيبة بها بعض الملابس جمعتها من تحت الأنقاض، وتجري لتهرب من الموت ، دون أن تعرف أين ستذهب؟

هذا ما حدث مع أكثر من 9 ملايين إنسان لجأوا إلى مصر ، وفقًا لتقرير منظمة الهجرة الدولية. السوداني الذي جاء هربًا من القصف، والسورية التي تحمل ابنها على كتفها هربًا من الدمار، واللبناني الذي رأى بيته ينهار في انفجار بيروت، واليمني الذي لم يجد دواءً لابنه، والمواطن الفلسطيني الذي ترك أرضه رغمًا عنه بعد أن فقد عائلته. وكذلك ما حدث مع الليبي والعراقي من أشقائنا.

هربوا من الجحيم، ولم يجدوا بابًا مفتوحًا سوى باب مصر حيث الأمان. مصر وهي مرهقة، فتحت أبوابها. مصر وهي مديونة، قسمت رغيفها. مصر وهي مزدحمة، قالت : تفضلوا ، أنتم لستم لاجئين، أنتم أهلنا ، بيتي بيتكم . مصر التي يعاني جزء منها من البطالة، قالت: مشروعاتي مفتوحة لكم وأبواب العمل للجميع .

لن أتكلم عن أرقام، لكن ما يشغلني هو الإنسان. الذي كان يعيش في أمان، لكن تشغلني أكثر من 9 ملايين حكاية وجع وأنين، تضمهم مصر بفخر ورضا. لكن ماذا حدث في بلادهم؟ هؤلاء لم يتركوا بلادهم بحثًا عن الرفاهية ، بل هربوا من الموت إلى النجاة.

السودان . حرب منذ 2023 بين الجيش والدعم السريع، صراع على السلطة. سوداني يحارب شقيقه. الخرطوم صارت مدينة أشباح، بيوت نُهبت ودمرت ومستشفيات أُغلقت، وناس تموت من الجوع والعطش. فجاء إلى مصر لأنه لم يجد أمامه غيرها، هي الأمن والأمان.

سوريا. أكثر من 13 سنة حرب . قصف وبراميل متفجرة وصراعات . مدن كاملة اختفت وسط الصراع مثل حلب وحمص . السوري ترك بلده ،وجاء لمصر الأمان

لبنان .كان جنة العرب. صار الآن جحيما. انفجار مرفأ بيروت دمر نصف العاصمة، والبنوك حجزت على أموال الناس، والليرة صارت ورقًا. و الحرب مع إسرائيل دمرت الجنوب وهجّرت أهله .

اليمن . حروب ومجاعة وانقسام وكوليرا، وصراع علي السلطة بلد كاملة تموت من الجوع.اليمني جاء لمصر يبحث عن أمان ومستشفى وعمل ومدرسة لأولاده .

ليبيا. بعد القذافي، انقسمت بين الميليشيات وأصبح هناك جيشان وحكومتان وحرب شوارع . الليبي جاء لمصر لأنها امتداده الطبيعي وملاذ لمن يحتاج الأمان .

فلسطين . 78 سنة تهجير، من عام 1948 حتى اليوم. بيت يُهدم ، وأرض تُؤخذ ، وحصار وقصف ودمار شامل. عائلات كاملة فقدت، وزوجات ترملت. الفلسطيني جاء لمصر، هربًا من الموت، ليحمي ما تبقى من نفسه.

العراق. وما حدث فيها من دمار وتنظيمات مسلحة، وفلول داعشية أزهقت أرواح المدنيين وباتت مسرحًا لعمليات انتقامية.

من إفريقياوجنوب السودان وإثيوبيا وغيرها، مجاعات وجفاف وحروب. مصر تمثل لهم طوق النجاة . كلا منهم يحمل حكاية توجع القلب .

لم يشغلني التساؤل لماذا اختاروا مصر ؟ ولماذا لم يذهبوا لأوروبا ؟ لأن مصر البلد الوحيد الذي يشعرون فيه بآدميتهم وإنسانيتهم . أيضًا مصر فعلت ثلاثة أشياء لم يفعلها أحد .

أولًا. مصر لم تُقم مخيمات، ولا خيام ولا ذل في أماكن بعيدة خالية من الخدمات. فمثلًا، السوداني يعيش في شقة بجوار المصري . والسوري يفتح محلًا بجوار المصري . إنسان مثل إنسان، والليبي يقيم بجوار المصري

ثانيًا . مصر الأمن والأمان لا أحد يضرهم في الشارع، ولا يطردهم، ولا يقول عودوا لبلادكم . المصري بطبعه كريم وشهم ، يقسم اللقمة مع من يجاوره ، ويسعى لتقديم واجب الضيافة .

ثالثًا. في مصر نتعامل بلغة وثقافة واحدة ، اللبناني ، السوري، السوداني، اليمني، العراقي، الفلسطيني والليبي، وآخرون عندما يأتي كل منهم لمصر يشعر أنه في بيته، ليس غريبًا. نفس الأكل ، نفس الكلام، نفس الدم. يجد الكرم والشهامة وحسن الضيافة.

مصر هي الأم التي تفتح أبوابها لجميع الأشقاء، حتى لو كانت مرهقة. مصر التي تحتوي حكايات الشعوب . لجأ إلى مصر حوالي 4 ملايين سوداني بعد الحرب التي دمرت الكثير، وحوالي مليون ونصف سوري، بخلاف مليون ليبي وملايين أخرى تشمل اليمني والعراقي والفلسطيني واللبناني. ومن كل إفريقيا. أكثر من 9 ملايين إنسان لجأوا إلى الأمن والأمان.

لكن لابد أن نفهم فرقًا مهمًا، ليس كلهم لاجئين مسجلين في الأمم المتحدة. ففيهم اللاجئ المسجل ، وفيهم الضيف المقيم ، يعيش ويعمل ويدفع إيجارًا ويصرف من جيبه . في النهاية ، كلهم يأكلون من نفس الرغيف، ويشربون من نفس المياه، وأولادهم يتعلمون في نفس المدارس ويتلقون ويستخدمون كافة الخدمات المدعمة.

فكم تدفع مصر؟ هنا تأتي الصدمة. فمصر تصرف مليارات كل سنة على هؤلاء الملايين من تعليم، وصحة، وكهرباء، ومياه، وتموين ومواصلات. الدولة تدعم رغيف الخبز للجميع، وتدعم الكهرباء للجميع، وتفتح المستشفيات للجميع. فكافة الخدمات متوفرة لكل مقيم.

المفوضية السامية للأمم المتحدة تدفع القليل. مصر تأخذ أقل من 10% مما تصرفه، وتدفع 90% من خزينتها ومن قوت أبنائها لتقديم العناية والرعاية للضيوف ، والعالم الذي يدعي الإنسانية يشاهد ولا يساند . ويعلم جيدا أن مصر تتحمل عنه .

أذكر أن أوروبا عقدت اجتماعات وبنت أسوارًا وأغلقت حدودها من أجل مليون لاجئ سوري هربوا إليها . ألمانيا وفرنسا وإيطاليا اختلفوا ، من يأخذ كم ألف لاجئ .وتركوا الناس تغرق في البحر دون أدنى اهتمام أو تقديم يد العون .

بينما مصر في أزماتها ، استقبلت أضعافهم، وفتحت المدارس والمستشفيات ، و الشقق ولم يقل لها أحد شكرًا. ولا تريد، لكونه واجبًا.

السؤال الذي سألته لنفسي وأعتقد أن كل مصري يسأله، و سأجيب عليه بصراحة و هو ، هل هم شكلوا عبئًا على مصر أم كان لهم فائدة ؟

الحقيقة أن فيهم مستهلكين و من جاء بلا عمل ولا مال، يعيش على مساعدات يأخذ مكانًا في المدرسة والمطاعم والمستشفى والمواصلات ويستفيد من كافة الخدمات فهؤلاء فعلًا شكلوا عبئًا .

بينما فيهم مستثمرون عمّروا البلد . السوريون فتحوا ثورة في المطاعم والحلويات والنسيج. مطعم سوري واحد يشغل 10 مصريين بجواره. مصانع سورية في العبور وأكتوبر شغلت آلاف المصريين . السوداني فتح محلات ومطاعم ومخابز في فيصل وأكتوبر ، ويشترون من السوق المصري. اليمني متميز في التجارة والعسل والبهارات . اللبناني فتح مقاهي ومطاعم وشركات، فلقد جاءت معهم أموالهم وخبراتهم .

بمعنى أن هناك مليارات دخلت مصر معهم، وأموالهم تدور في السوق المصري. فهل أفادوا الاقتصاد المصري أم استنزفوه ؟

الإجابة ليست أبيض وأسود، لكن الإثنان معًا. هم أفادوا الإقتصاد عندما حضروا بأموال وذهب ومدخرات، ووضعوها في السوق المصري في شقق وإيجارات ومحلات. السوريون وحدهم فتحوا مشاريع كثيرة في مصر، وعمل معهم كثير من المصريين. ودفعوا إيجارات وضرائب وفواتير كهرباء ومياه، وهذا دخل للدولة.

واستنزفوا استهلاكًا ضخمًا في الدعم. في رغيف العيش المدعم، والتموين، والكهرباء المدعمة، كل هذا يُوزع على الملايين المقيمة.

أيضًا من المهم أن نشير للضغط الرهيب على الدولار وتحويلاتهم للخارج، بخلاف أن الإيجارات اشتعلت نارًا، وأصبح كثير من الشباب المصري يعاني في الزواج أو إيجاد شقة، وتكدس في المدارس والمستشفيات التي صارت مزدحمة، والدولة تصرف أكثر من طاقتها.

الحقيقة وللأمانة، هم أفادوا الاقتصاد في التجارة والاستثمار وتقليل حجم البطالة، لكنهم استنزفوه في الدعم والخدمات. كسبناهم كتجار، وخسرنا الدعم . والمصري هو الذي دفع الفرق. بلا ندم. لأنه شهم وكريم ويؤدي واجبًا .

فهل لذلك تأثير على الاقتصاد المصري؟ لكي أكون منصفًا، لابد من ذكر أن الإيجارات اشتعلت، لأن أكثر من 9 ملايين شخص يبحثون عن شقق في نفس الوقت. أيضًا ازدحمت الأحياء والمدارس بالطلاب.

المستشفيات صارت طوابير، الطبيب يكشف على ضعف العدد بنفس الإمكانيات. وفرص العمل، صارت بها منافسة صعبة، لأن فيهم من يعمل بأجر أقل ، فالمصري أتظلم في بعض فرص العمل لوجود من يعمل مكانه بأجر أقل . في المقابل فتحوا أعمالًا جديدة واشتغل كثير من المصريين معهم، ودفعوا ضرائب و.إيجارات .

في الحقيقة أن المصري دفع الثمن من جيبه في الحالتين في ارتفاع الإيجارات، ومن صحته في المستشفى، ومن راحته في المدرسة. لكنه تحمل الأزمات بصدر رحب من منطلق الكرم والشهامة ومساندة وإغاثة المحتاج.

لكن هل أضروا بالأمن العام؟ سؤال حساس ، أجيب عليه بصدق . فالأغلبية منهم مسالمة، هربت من الحرب وتريد أن تعيش في أمان، وتخاف من المشاكل أكثر من المصري نفسه، لأن أي مشكلة معناها الترحيل. ومصر فيها أمن قوي ، والأجهزة الأمنية مسيطرة، ولا توجد مناطق خارج السيطرة الأمنية مثل أوروبا

لكن هناك مشاكل بسيطة حدثت، مثل مشاجرات في بعض المناطق على الشقق والشغل، مشاجرات عادية بين جيران. وبعض الجرائم الفردية، مثل أي مجتمع به أكثر من 9 ملايين وافد ، بجانب أكثر من 100 مليون من أهل البلد ، طبيعي وجود نسبة تثير مشاكل .

أيضًا هناك تخوف من تسلل بعض العناصر المتطرفة وسط الزحام، وهذا ما يجعل الدولة تشدد في الإجراءات والتراخيص، بجانب التخوف من التغيير الديموجرافي في بعض المناطق، فمثلًا حي فيصل وأكتوبر ، تجد منطقة كاملة صار سكانها أغلبهم غير مصريين، مما يجعل الناس تقلق على هوية المنطقة .

لكن في النهاية أعتقد أنهم ليسوا خطرًا على الأمن العام. ولا توجد ميليشيات في مصر بسببهم. لكن وجود أكثر من 9 ملايين شخص مغترب بدون تنظيم كامل، أكيد يؤدي لضغط أمني، ويجعل الدولة تصرف أكثر على المراقبة والمتابعة، ويجعل المواطن يشعر أحيانًا أنه غريب في المكان الذي يقيم فيه.

ما يدور في ذهني هو لماذا يترك العالم مصر تتحمل وحدها؟ لماذا لا يوجد دعم ومساندة حقيقية؟ هل هناك ضغط على مصر لقبول التوطين؟ هل هناك محاولة لتفريغ غزة والسودان وليبيا ولبنان في مصر؟

مصر لم تئن ولن تتخلى عن أبنائها من الدول الأخرى. ولن نتهم أحدًا، لكننا سنترك السؤال مفتوحًا. ما يحدث غريب. دولة واحدة تتحمل كل هذه الملايين الذين فروا من الدمار والجحيم في بلدهم ، والعالم يشاهد، ويتكلم عن حقوق الإنسان فقط ، في المؤتمرات.

مصر لن تغلق أبوابها. هذه أخلاقها ودينها وتاريخها. مصر التي استقبلت السيدة العذراء مريم والسيد المسيح ، مصر التي استقبلت أهل البيت ، لن تقول أبدًا لضيف أو لاجئ إليها ، عد من حيث جئت .

مصر هي الدولة الوحيدة التي عندما أغلقت بلاد كثيرة أبوابها أمام من لجأ إليها، فتحت لهم أبوابها. مصر ليست دولة فقيرة، مصر غنية بأخلاقها وشهامة رجالها وقيادتها النبيلة التي تتعامل بأخلاق الفرسان .