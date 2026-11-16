ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و702 شهيد

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و702 شهيد و176 ألفا و105 مصابين، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 شهداء بينهم شهيد متأثرا بجروحه و7 إصابات.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1650 شهيدا والإصابات إلى 5975 مصابا، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850.

وتابعت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.



