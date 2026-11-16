مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبيرا عالميا في جراحات المخ والأعصاب

تستضيف مستشفيات القوات المسلحة الأستاذ الدكتور حازم الطحاوي (أمريكي الجنسية- خبير جراحات المخ والأعصاب بمستشفى ليفونيا - متشيجان ) في المدة من 10 وحتى 20 ديسمبر المقبل بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة ، حيث يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبرى القبة الخبير فى المدة من 10 الى 12 ديسمبر .

ويستضيف مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة الخبير في المدة من 13 الى 15 من الشهر نفسه.. كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الخبير في المدة من

16 إلى 20 ديسمبر.

وتستقبل المجمعات الطبية الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التخصصية من العسكريين والمدنيين .