قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: تصنيف مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية عمل رائع
رغم الخسارة أمام الجزائر بهدف.. منتخب مصر للناشئين يتأهل لكأس إفريقيا تحت 17 سنة
وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
بـ 11.5 مليار دولار.. مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة
في عيد ميلاده.. إنجازات السير مجدي يعقوب العالمية والمحلية| اخترع عمليات جديدة
تعليمات عاجلة من وزير التعليم للمديريات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول2027
وزير التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الترم الأول بقناة مدرستنا 2 .. خلال أيام
​هل الوقت مناسب لشراء الذهب في مصر اليوم؟.. خبير يجيب ويكشف أسباب التراجع الأخير
جدول مزدحم ينتظر طرابزون سبور بعد التوقف الدولي.. اعرف مواعيد المباريات
الملك سلمان يعين فهد السلمان مستشارا لوزير الدفاع ويكلف رئيس الأركان بقيادة القوات المشتركة
مليون فدان قمح.. وزير الزراعة يكشف خطة خفض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة الغذائية
وزير التعليم يشدد على متابعة التقييمات بالمدارس ورصد درجاتها بشفافية ومصداقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديمية الفنون تعزز شراكاتها الجامعية بمعرض لإبداعات الطلاب وتستعد لإطلاق مهرجان سينمائي

أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون
أحمد إبراهيم

افتتحت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور محمد صبري، نائب رئيس جامعة المدينة، معرضًا فنيًا مشتركًا لإبداعات الطلاب، وذلك بقاعة الدكتور مختار عبد الجواد بأكاديمية الفنون، والمقام خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.

أكاديمية الفنون 

شهد الافتتاح حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس منهم د. سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية و الدكتور محمد عسر، والدكتور أحمد فهمي، والدكتور معتز الشحري، والدكتورة سمر بهاء، إلى جانب عدد من ممثلي جامعة بدر، وهم الدكتورة هبة عبد الرحمن، والدكتورة هبة ممدوح، والدكتورة دينا التميمي، والدكتورة يارا الفخراني، والدكتور محمد حسن، أقيم المعرض  بإشراف الدكتورة صفاء زهير، رئيس وحدة البروتوكولات بأكاديمية الفنون، والدكتور علاء حسب الله، مدير قاعة مختار عبد الجواد.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي أبدعها الطلاب، تشمل التصميمات المعمارية، ولوحات الأزياء، وأفلام الكرتون، والماكيتات، والعرائس المتحركة، في انعكاس لتنوع مجالات الإبداع الفني وما يمتلكه الطلاب من مواهب وقدرات متميزة. ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لعرض أعمالهم وإبراز إبداعاتهم، وتنمية مواهبهم، وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم التعاون الأكاديمي والفني بين أكاديمية الفنون والجامعات.

وأكدت  الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، خلال الافتتاح، أن المعرض يمثل خطوة مهمة ومثمرة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والفني بين الأكاديمية والجامعات المصرية، معربة عن فخرها بما يقدمه الطلاب من إبداعات متميزة تعكس طاقاتهم الفنية الواعدة، ومشددة على حرص الأكاديمية الدائم على توفير بيئة حاضنة للمواهب الشابة، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات الفنية والثقافية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد صبري، نائب رئيس جامعة المدينة، عن إعجابه بالمعرض وفكرته، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل العديد من الأنشطة المشتركة بين جامعة المدينة وأكاديمية الفنون.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة صفاء زهير، رئيس وحدة البروتوكولات بالأكاديمية، أنه يجري حاليًا بحث تنظيم مهرجان جامعي بمشاركة عدد من المعاهد الفنية المعنية بصناعة السينما والأفلام القصيرة، مشيرة إلى أن الوحدة تعمل على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، تشمل المعارض الفنية وورش «الماستر كلاس» والمهرجانات، بما يمهد لإطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة المقبلة.

أكاديمية الفنون نبيلة حسن محمد صبري مختار عبد الجواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

القمح

خصومات 50% على الميكنة وتجهيز مليون فدان.. تحركات حكومية لدعم مزارعي القمح

رئيس "النواب"

رئيس "النواب" يؤكد خصوصية الروابط التاريخية بين مصر والصين

القطارات الجديدة المكيفة

مترو «حلوان – المرج».. 7 مميزات في القطارات الجديدة بعد دخولها الخدمة

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد