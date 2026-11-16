أكاديمية الفنون تعزز شراكاتها الجامعية بمعرض لإبداعات الطلاب وتستعد لإطلاق مهرجان سينمائي

افتتحت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور محمد صبري، نائب رئيس جامعة المدينة، معرضًا فنيًا مشتركًا لإبداعات الطلاب، وذلك بقاعة الدكتور مختار عبد الجواد بأكاديمية الفنون، والمقام خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.

أكاديمية الفنون

شهد الافتتاح حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس منهم د. سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية و الدكتور محمد عسر، والدكتور أحمد فهمي، والدكتور معتز الشحري، والدكتورة سمر بهاء، إلى جانب عدد من ممثلي جامعة بدر، وهم الدكتورة هبة عبد الرحمن، والدكتورة هبة ممدوح، والدكتورة دينا التميمي، والدكتورة يارا الفخراني، والدكتور محمد حسن، أقيم المعرض بإشراف الدكتورة صفاء زهير، رئيس وحدة البروتوكولات بأكاديمية الفنون، والدكتور علاء حسب الله، مدير قاعة مختار عبد الجواد.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي أبدعها الطلاب، تشمل التصميمات المعمارية، ولوحات الأزياء، وأفلام الكرتون، والماكيتات، والعرائس المتحركة، في انعكاس لتنوع مجالات الإبداع الفني وما يمتلكه الطلاب من مواهب وقدرات متميزة. ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لعرض أعمالهم وإبراز إبداعاتهم، وتنمية مواهبهم، وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم التعاون الأكاديمي والفني بين أكاديمية الفنون والجامعات.

وأكدت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، خلال الافتتاح، أن المعرض يمثل خطوة مهمة ومثمرة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والفني بين الأكاديمية والجامعات المصرية، معربة عن فخرها بما يقدمه الطلاب من إبداعات متميزة تعكس طاقاتهم الفنية الواعدة، ومشددة على حرص الأكاديمية الدائم على توفير بيئة حاضنة للمواهب الشابة، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات الفنية والثقافية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد صبري، نائب رئيس جامعة المدينة، عن إعجابه بالمعرض وفكرته، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل العديد من الأنشطة المشتركة بين جامعة المدينة وأكاديمية الفنون.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة صفاء زهير، رئيس وحدة البروتوكولات بالأكاديمية، أنه يجري حاليًا بحث تنظيم مهرجان جامعي بمشاركة عدد من المعاهد الفنية المعنية بصناعة السينما والأفلام القصيرة، مشيرة إلى أن الوحدة تعمل على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، تشمل المعارض الفنية وورش «الماستر كلاس» والمهرجانات، بما يمهد لإطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة المقبلة.