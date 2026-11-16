سقوط لص سرق أسطوانة غاز من منزل بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالدلوف لمنزله وسرقة "إسطوانة غاز" بالبحيرة .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالك المنزل (مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12/ الجارى قام أحد الأشخاص بالدلوف لمنزله وسرقة "إسطوانة غاز" من داخله.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة) وتم بإرشاده ضبط (إسطوانة الغاز المستولى عليها) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية