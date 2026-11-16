ضبط سايس يجبر قائدى السيارات على دفع أموال بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة ملاكى من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات وطلبه مبلغ مالى منه "دون وجه حق" نظير توقف سيارته بأحد الشوارع بالإسكندرية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالمنشور (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر)، وبمواجهته إعترف بمزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وإرتكابه الواقعة بتاريخ 15 نوفمبر على النحو المشار إليه حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

