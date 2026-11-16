محافظ الجيزة يسلم 27 تروسيكلا و19 مشروع خياطة للأسر الأولى بالرعاية

سلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مساعدات عينية ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، شملت 27 تروسيكلا و19 مشروع خياطة، وذلك خلال فعالية أُقيمت بحديقة المبدعين بحي العجوزة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا، عبر توفير مصادر دخل مستدامة تضمن لتلك الأسر حياة كريمة ومستقرة، وتسهم في دمجهم بسوق العمل.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار تنفيذ خطتها لدعم وتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتحقيق التكافل الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.