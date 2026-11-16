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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد 26 عاما.. يويفا يعلن عن راع جديد لكرة دوري أبطال أوروبا

يويفا
يويفا
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، عودة نايكي إلى دوري أبطال أوروبا لتكون الراعي الرسمي للكرة في عام 2027، وذلك بعد 26 عامًا من التعاون مع أديداس، مؤقعًا اتفاقية لمدة أربعة سنوات لجميع مسابقات الأندية التابعة لها.

كانت نايكي قد دخلت في مفاوضات حصرية في أبريل الماضي مع الوكالة المسؤولة عن جميع الصفقات التجارية لمسابقات الأندية التابعة لليويفا، وهي شركة تابعة لشركة ريليفنت الأمريكية.

وتم تعيين ريليفنت العام الماضي من قبل المشروع التجاري المشترك بين اليويفا ومجموعة أندية كرة القدم الأوروبية، التي تزداد نفوذًا، والتي شهدت انتهاء عقود رعاية طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عائدات البث والرعاية لمسابقات الأندية للرجال التابعة لليويفا إلى أكثر من 5 مليارات يورو بدءًا من الموسم المقبل.

وسيُستخدم تصميم النجمة المميز لكرة أديداس في دوري أبطال أوروبا، والذي استُخدم منذ عام 2001، للمرة الأخيرة في المباراة النهائية لهذا الموسم في 5 يونيو في مدريد.

سبق لشركة نايكي أن زودت كرة دوري أبطال أوروبا من عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠١.

تأسست شركة ريليفنت بالاشتراك مع ستيفن روس، مالك فريق ميامي دولفينز، ولديها أيضاً اتفاقية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لتسويق الحقوق التجارية لمسابقات المنتخبات الوطنية.

راعي جديد دوري أبطال أوروبا يويفا

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