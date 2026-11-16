قرار عاجل من فرنسا بشأن بيع واستخدام الألعاب النارية وسط تصاعد الاحتجاجات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها أن فرنسا حظرت مؤقتاً بيع واستخدام قذائف الألعاب النارية التي استخدمها بعض المتظاهرين ضد قوات الشرطة وبالقرب من المدارس خلال الاحتجاجات في الشوارع وإغلاق المدارس على مستوى البلاد.

هدف الحظر.. منع التصعيد



جاء في البيان أن الحظر، الذي سيظل ساري المفعول حتى 27 نوفمبر، يهدف إلى منع خطر حدوث اضطرابات خطيرة في النظام العام أثناء عمليات الإغلاق خارج المدارس الثانوية والجامعات، وأثناء المظاهرات، نتيجة استخدام الأجهزة النارية والألعاب النارية.

واجتاحت فرنسا موجة من الاحتجاجات التي بدأت في سبتمبر، عندما طالب الطلاب بتجديد مباني المدارس، وزيادة عدد المعلمين، وإجراء إصلاحات جامعية.



وتطورت هذه المظاهرات إلى احتجاجات أوسع نطاقاً تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، واجتذبت النقابات العمالية والناشطين السياسيين، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.