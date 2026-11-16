عضو المجلس الاستشاري للأمم المتحدة المعني بصفر نفايات: لدينا مساهمة كبرى في COP31 ويوجد زخم لضمان تحقيق المستهدفات

أكدت لارا فان دروتن، عضو المجلس الاستشاري للأمم المتحدة المعني بصفر نفايات، أن قضية "صفر نفايات" أصبحت أحد الحلول العملية المطروحة بقوة على أجندة مؤتمر المناخ كوب 31، مشيرة إلى أن المؤتمر يمنح زخماً دولياً للمبادرة التي تطورت منذ عام 2017، وأسهمت في إطلاق اليوم العالمي لصفر نفايات.

وقالت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رئاسة المؤتمر تستهدف خفض النفايات والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2035، مؤكدة أهمية تبني تقنيات وحلول عملية للحد من هدر الغذاء وإدارة المخلفات العضوية، بما يسهم في خفض انبعاثات غاز الميثان.

يعزز الصحة العامة

وأضافت فان دروتن أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على حماية البيئة، بل يعزز الصحة العامة ومرونة المجتمعات، ويوفر فرص عمل ومصادر جديدة للدخل.