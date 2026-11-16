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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة الطاقة بالغرفة التجارية: من الضروري الترويج لفرص الاستثمار بمؤتمرات المناخ

مؤتمر المناخ COP31
مؤتمر المناخ COP31
ولاء عبد الكريم

أثار المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، تساؤلات حول غياب الجناح الوطني المصري عن فعاليات مؤتمر المناخ COP31 المنعقد بمدينة أنطاليا، في ظل مشاركة عدد من الدول العربية والأفريقية بأجنحة وطنية تستعرض جهودها ومشروعاتها في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة.

وقال أيمن هيبة، في بيان اليوم، إنه لاحظ خلال جولاته بين أجنحة الدول المشاركة حضورًا عربيًا وأفريقيًا لافتًا، في الوقت الذي لم يجد فيه جناحًا وطنيًا باسم مصر، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب غياب الحضور المؤسسي المصري بهذه الصورة عن أحد أهم المحافل الدولية المعنية بالمناخ والطاقة المستدامة.

مشروعات الطاقة المستدامة

وأكد أن مصر تمتلك العديد من المقومات والمشروعات التي تستحق عرضها أمام المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة، والفرص الاستثمارية الواعدة، والخبرات الوطنية، إلى جانب قدرات القطاع الخاص على تقديم حلول عملية والمشاركة في بناء شراكات دولية جادة.

وأوضح رئيس شعبة الطاقة المستدامة أن الجناح الوطني لا يقتصر دوره على كونه مساحة تحمل علم الدولة، وإنما يمثل منصة اقتصادية واستثمارية مهمة تجمع المستثمرين وشركاء التنمية، وتتيح استعراض المشروعات القائمة والمستقبلية، ومناقشة فرص التمويل والتعاون، والتواصل المباشر مع المؤسسات الدولية.

وشدد هيبة على أن غياب الجناح الوطني لا ينتقص من جهود الوفد المصري أو المشاركين المصريين في المؤتمر، لكنه يسلط الضوء على أهمية وجود مظلة وطنية موحدة تجمع هذه الجهود وتنسق بينها، بما يعزز تأثير المشاركة المصرية ويرفع قدرتها على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية.

وطالب بضرورة توضيح أسباب عدم وجود جناح مصري في المؤتمر، والعمل مبكرًا على الإعداد للمشاركات المصرية في مؤتمرات المناخ المقبلة، من خلال تنسيق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تقديم صورة متكاملة عن التجربة المصرية في التحول للطاقة النظيفة والاستدامة.

وأكد أيمن هيبة أن مصر تمتلك مشروعات وخبرات وطنية وفرصًا استثمارية قادرة على جذب اهتمام المؤسسات الدولية، وهو ما يتطلب حضورًا منظمًا يعكس هذه الإمكانات ويمنحها المساحة المناسبة أمام العالم.

الغرفة التجارية بالقاهرة مؤتمر المناخ COP31 مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة الطاقة المستدامة مال واعمال اخبار مصر

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