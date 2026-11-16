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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فحص 6.6 مليون طالب.. وزيرا الصحة والتعليم يعلنان نتائج مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»

وزيرا الصحة والتربية والتعليم
وزيرا الصحة والتربية والتعليم
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لطلاب المدارس الابتدائية «عيون أطفالنا مستقبلنا» بالتعاون مع أندية الليونز.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار يمثل ركيزة أساسية لحماية صحة الأطفال وتعزيز قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي، موضحًا أن النتائج التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية الوصول بخدمات فحص الإبصار مباشرة إلى طلاب المدارس والتعامل المبكر مع الحالات التي تتطلب نظارات طبية أو رعاية متخصصة، مشيرًا إلى استكمال الفحوصات الميدانية بنجاح في 11 محافظة بإجمالي 6.6 مليون طالب، وتوفير 29.5 ألف نظارة طبية، وإصدار 27 ألف وصفة طبية منذ إطلاقها في مارس 2025، إلى جانب إحالة 1995 حالة لاستكمال الفحوصات الدقيقة أو تلقي التدخلات والرعاية الطبية المتخصصة، ويأتي التوسع ليشمل المناطق الحضرية استكمالًا لجهود إتاحة هذه الخدمات الوقائية والعلاجية لشريحة أوسع من الطلاب.

وتوجه وزير الصحة بالشكر لكافة الشركاء حيث يتم العمل بالمبادرة وفقًا لبروتوكول تعاون بين وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والجمعية العالمية لأندية الليونز.

تهيئة الظروف التي تمكنهم من التعلم المستمر

ومن جانبه أكد محمد عبداللطيف أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل أطفالنا لا يقتصر على توفير فرص التعليم بل يمتد إلى تهيئة الظروف التي تمكنهم من التعلم المستمر واكتشاف قدراتهم، معربًا عن سعادته بمشاركة نتائج وإنجازات المبادرة التي تحمل رسالة إنسانية وتربوية نبيلة تؤكد أن سلامة الإبصار من الركائز الأساسية للتعلم واكتساب المعرفة وتحقيق تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الطفل يواجه في سنواته الدراسية الأولى صعوبات لا يستطيع التعبير عنها ولا يدركها المحيطون به حين يعجز عن رؤية ما يُكتب على السبورة بوضوح فيُفسر ضعف مشاركته أو تراجع تحصيله باعتباره قصورًا في قدراته بينما تكون المشكلة في ضعف إبصار لم يُكتشف في الوقت المناسب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المبادرة تجسد رؤية تربط بين صحة الأطفال وجودة تعليمهم من خلال التدخل العلاجي في الوقت المناسب وإتاحة الرعاية المناسبة بما يعزز فرصهم في التعلم ويدعم ثقتهم بأنفسهم، موضحًا أن انطلاقها جاء من خلال زيارة ميدانية أجراها برفقة وزير الصحة حيث تبين تكرار مشكلات الإبصار بين الطلاب في هذه المرحلة العمرية وعدم إدراك الكثير منهم لطبيعة هذه المشكلات أو تأثيرها، وأن نحو 2.5 مليون طالب يعانون من مشكلات في الإبصار وهو ما دفع للعمل بشكل جاد على معالجتها بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء بما يضمن الكشف المبكر وتوفير سبل التدخل والعلاج المناسبة.

وقدم الدكتور جلال الشيشيني رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية والدكتور عرفة قيقة حاكم المنطقة 352 لأندية الليونز مصر عرضًا مفصلًا حول نتائج المبادرة ومرحلة التوسع المقبلة التي تشمل إدراج المناطق الحضرية ضمن نطاق عملها بما يضيف نحو مليوني طالب جديد ويرفع المستهدف الإجمالي إلى 10 ملايين طالب بنهاية 2027، فيما أكد الدكتور أحمد سالم عضو مجلس الأمناء الدولي لمؤسسة الليونز الدولية والمدير الدولي السابق أن المبادرة المعروفة عالميًا باسم «Sight For Kids» تستند إلى خبرة دولية ممتدة في مجال صحة عيون الأطفال وتمثل نموذجًا رائدًا للشراكة التنموية التي تجمع بين الخبرات الدولية والجهود الوطنية.

وفي ختام الفعاليات كرم وزيرا الصحة والتربية والتعليم المحافظين في 16 محافظة تضم الجيزة والدقهلية والقاهرة والشرقية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والمنيا، بالإضافة إلى تكريم وكلاء الوزارات وفرق العمل الشريكة بمحافظات بني سويف والإسكندرية ومطروح ودمياط والفيوم والمنوفية.

الصحة التربية والتعليم المبادرة الرئاسية عيون أطفالنا مستقبلنا وزير الصحة والسكان

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