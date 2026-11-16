هشام نصر: مجلس الزمالك يعمل في ظروف صعبة.. وسنقدم كشف حساب عن الإنجازات والإخفاقات

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة لم يحسم حتى الآن موقفه من الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنه يعمل وفق أهداف محددة سيقدم بشأنها كشف حساب في نهاية فترة المجلس.

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وقال هشام نصر، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي هاني حتحوت، إنه سيعرض ما تحقق من إنجازات داخل النادي، إلى جانب الإخفاقات التي حدثت، مؤكدًا أن تقييم التجربة يجب أن يشمل الجوانب الإيجابية والسلبية، وأن الأخطاء أمر طبيعي في أي تجربة إدارية.

وعلق نصر على تقييم حسين لبيب لأداء مجلس الإدارة بـ4 من 10، موضحًا أن المقصود هو عدم تحقيق جميع الطموحات التي كان يحلم بها المجلس، وليس تقييم الأداء الفعلي، مشددًا على أن المجلس يواجه ظروفًا صعبة للغاية، لكنه سيواصل العمل والمقاومة حتى آخر يوم له في النادي، أملًا في ترك ذكرى جيدة ووضع الزمالك على الطريق الصحيح.