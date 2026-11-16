جراديشار: كولر مدير فني مدهش.. وتوروب فقد السيطرة على غرفة ملابس الأهلي

تحدث جراديشار، لاعب الأهلي السابق والمعار إلى سيراميكا كليوباترا، خلال تصريحات عبر قناة أون سبورت، عن تجربته مع القلعة الحمراء، مشيدًا بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق، مؤكدًا أنه كان مديرًا فنيًا مدهشًا، وهو من أحضره إلى مصر بعدما شاهد إمكانياته.

جراديشار

وتطرق جراديشار للحديث عن الدنماركي ييس توروب، مشيرًا إلى أنه فقد السيطرة على غرفة ملابس الأهلي، ولم يكن يرغب في إشراك بعض اللاعبين الكبار، موضحًا أن التعامل مع هذا العدد من النجوم أمر صعب، في ظل رغبة كل لاعب في الحصول على ما يراه مناسبًا له.

وعن رحيله عن الأهلي، أكد جراديشار أنه لم يشعر بالظلم، موضحًا أنه لم ينجح في إظهار أفضل إمكانياته أو تسجيل الأهداف، وهو ما يتطلبه اللعب في نادٍ بحجم الأهلي، مشددًا على تفهمه لموقف النادي، وأنه سيبذل قصارى جهده مع سيراميكا كليوباترا لتسجيل الأهداف، على أمل العودة مجددًا إلى صفوف القلعة الحمراء.