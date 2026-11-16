34 ألف وظيفة معيد بالجامعات الحكومية والأزهر.. موعد وطريقة التقديم

في خطوة لزيادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل خطة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي 33 ألفًا و977 وظيفة ضمن خطة خمسية معتمدة.



الموعد الرسمي للإعلان والتقديم

- ديسمبر 2026: إطلاق ونشر إعلانات وظائف العام الأول من خطة التعيينات.

- المنصة الرسمية: نشر الوظائف وشروطها عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لضمان إتاحة الفرصة ومتابعة إجراءات التقديم بكل شفافية، عبر الرابط الآتي: https://jobs.caoa.gov.eg/

الوظائف والجهات المستهدفة

- المسمى الوظيفي: تستهدف الخطة في مرحلتها الحالية شغل درجة «معيد».

- الجهات المستفيدة: تشمل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات إلى جانب جامعة الأزهر.

- المدة الزمنية: يتم تنفيذ التعيينات على مدار خمس سنوات، بحيث تُتاح الدرجات الوظيفية للجامعات سنويًا وفقًا للاحتياجات الفعلية والعجز بكل قسم.

التوزيع والاختيار

لضمان تكافؤ الفرص وحسن إدارة المنظومة الأكاديمية، وضعت الدولة آليات دقيقة للتقييم والتوزيع:

- يتم حصر التخصصات المطلوبة بناءً على العجز الحقيقي في كل جامعة وفي كل قسم علمي على حدة، لمنع أي تكدس في تخصصات مقابل عجز في أخرى.

- يتم تشكيل لجنة متخصصة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع اللجان الداخلية داخل كل جامعة، لمتابعة وحسن إدارة شؤون التعيينات في كل وظيفة أكاديمية.

- ستتضمن إعلانات ديسمبر المقبل الشروط الكاملة لشغل الوظائف، والتخصصات المطلوبة، ومواعيد الاختبارات والتقديم وفقًا للضوابط القانونية والمؤسسية المقررة.