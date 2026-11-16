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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الغد: القبائل المصرية والعربية تقف بقوة خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية

الغد ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً للمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية دعماً للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة
الغد ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً للمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية دعماً للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة
معتز الخصوصي

نظم حزب الغد مؤتمراً جماهيرياً حاشداً للمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المجلس، وذلك بمشاركة واسعة من مشايخ وعواقل القبائل العربية والمصرية، وبحضور وفود من أبناء القبائل في سيناء ومطروح والبحيرة وعدد من محافظات الجمهورية، إلى جانب حشد كبير من الشباب والقيادات المجتمعية والتنظيمية، في مشهد وطني عكس حجم الاصطفاف خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وجاء المؤتمر في إطار إعلان الدعم والمساندة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأييد توجهات القيادة السياسية وقراراتها في مختلف القضايا الوطنية، والتأكيد على الوقوف صفاً واحداً خلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة المصرية، تقديراً لدورهما في حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن والحفاظ على استقراره.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، أن هذا المؤتمر يحمل رسالة وطنية واضحة مفادها أن القبائل المصرية والعربية تقف بقوة خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، وأن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية الحفاظ على استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات متلاحقة.

وأضاف موسى أن القبائل المصرية والعربية كانت على مدار التاريخ جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع المصري، ولها مواقف وطنية مشرفة في مختلف المراحل التي مرت بها الدولة، مشدداً على أن أبناء القبائل كانوا وسيظلون في مقدمة الصفوف المدافعة عن تراب الوطن، وأن ما يجمعهم اليوم هو إدراكهم لحجم المسؤولية الوطنية وضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن مساندة الرئيس السيسي لا تقتصر على إعلان المواقف والتأييد، وإنما تمتد إلى المشاركة الإيجابية في جهود البناء والتنمية، ودعم المشروعات القومية، والعمل على تعزيز الوعي الوطني داخل المجتمع، والتصدي للشائعات ومحاولات بث الفرقة والتشكيك، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية والشعبية للحفاظ على الدولة ومقدراتها.

وشدد موسى مصطفى موسى على أن القوات المسلحة المصرية ستظل درع الوطن وسيفه، وأن الشرطة المصرية تمثل ركيزة أساسية في حماية أمن المواطنين واستقرار المجتمع، مؤكداً أن المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية وحزب الغد يجددان دعمهما الكامل لمؤسسات الدولة الوطنية، ووقوفهما خلف كل ما من شأنه حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.

من جانبهم، أكد مشايخ وعواقل القبائل العربية والمصرية المشاركون في المؤتمر دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندتهم للقيادة السياسية في اتخاذ ما تراه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرين إلى أن استقرار الدولة المصرية يمثل أولوية وطنية لا تقبل المساومة، وأن الحفاظ على مؤسساتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أبناء الشعب المصري.


وأعلن مشايخ القبائل تجديد العهد بالوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية، تقديراً لتضحيات أبنائهما ودورهما الوطني في حماية حدود الدولة ومواجهة التهديدات الأمنية، مؤكدين أن القبائل المصرية والعربية كانت وستظل سنداً للدولة الوطنية، وأن وحدة الصف والتلاحم الشعبي يمثلان أحد أهم عناصر قوة مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار المشاركون إلى أن المواقف التاريخية للقبائل العربية في دعم الدولة المصرية تعكس عمق الانتماء الوطني لديها، مؤكدين أن أبناء القبائل، بمختلف مواقعهم ومحافظاتهم، حريصون على المشاركة في كل جهد يستهدف حماية الوطن ودعم مسيرة التنمية، ونقل الوعي الوطني إلى الأجيال الجديدة، خاصة الشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الدولة.

كما أكد الحضور أهمية الدور المجتمعي للقبائل في دعم جهود الدولة، والمشاركة في المبادرات الوطنية والخدمية، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والتماسك المجتمعي، والتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي تستهدف النيل من ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية، مشددين على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها وتماسك جبهتها الداخلية.

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على استمرار التنسيق والتواصل بين حزب الغد والمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية ومختلف القيادات القبلية والشعبية في المحافظات، والعمل على إطلاق مبادرات مجتمعية ووطنية تسهم في خدمة المواطنين ومساندة جهود التنمية، مع تجديد رسالة المؤتمر بأن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها وتماسك مؤسساتها ووعي أبنائها.

حزب الغد مؤتمراً جماهيرياً حاشداً المهندس موسى مصطفى موسى مشايخ وعواقل القبائل العربية والمصرية الدولة المصرية

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