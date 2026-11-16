رئيس شركة مياه مطروح يشدد على ضرورة إجراء الصيانات الدورية وفق البرامج الزمنية المحددة

تفقد المهندس "محمد عفيفي" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال جولة تفقدية محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الضبعة، التي تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف م٣/يوم، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل بالمحطة ومراحل عملية الإنتاج وجودة المياه المنتجة.

تفقد المحطة

وتفقد رئيس الشركة خلال الجولة مراحل المحطة المختلفة، بدءًا من عنبر المأخذ، مرورًا بالفلاتر الرماية، وعنبر التحلية، وغرفة التحكم، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة للاطلاع على نتائج العينات الخاصة بالمياه المنتجة، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المطلوبة.

وأصدر المهندس "محمد عفيفي" تعليماته بضرورة إجراء الصيانات الدورية المطلوبة وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة المعدات وانتظام الإنتاج، مشددًا على أهمية متابعة جميع مراحل التشغيل بدقة، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة في مختلف أقسام المحطة.

وفي هذا السياق، تأتي محطة تحلية مياه البحر الضبعة ضمن توجيهات الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في تشغيل وصيانة محطات التحلية، حيث تندرج المحطة ضمن البروتوكول الخاص بالتشغيل والصيانة لمحطات التحلية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.

وأكد أن محطة تحلية الضبعة تمثل أحد المشروعات المهمة لتعزيز مصادر المياه بمحافظة مطروح، وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى حرص الشركة على المتابعة الميدانية المستمرة للمحطات والمنشآت التابعة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.