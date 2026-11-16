مقتل 17 شخصًا في حادثتي إطلاق نار جماعيتين بجنوب إفريقيا

تُجري الشرطة في جنوب إفريقيا تحقيقات في مقتل 17 شخصًا، إثر حادثتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا مساء الأحد، حسب هيئة بي بي سي.

حادث إطلاق نار في جنوب أفريقيا

ولقي ثمانية رجال مصرعهم بالرصاص داخل حافلة صغيرة في مقاطعة كوازولو ناتال، حيث أعلنت الشرطة وفاتهم فور وصولها إلى موقع الحادث.

وبعد ساعات، عُثر على تسعة أشخاص آخرين مقتولين بالرصاص داخل كوخ في الجزء الغربي من مدينة بريتوريا.

وأكدت الشرطة أن الحادثتين غير مرتبطتين ببعضهما، مشيرة إلى أن دوافع إطلاق النار لم تتضح بعد.

وقالت الشرطة إنها تحركت عقب تلقي بلاغات عن إطلاق نار خارج بلدة بيترماريتسبورج في مقاطعة كوازولو ناتال، حيث عثرت على سيارة بيضاء تتسع لسبعة ركاب، وقد اخترقتها أعيرة نارية من عدة جهات.



وعُثر داخل السيارة على جثامين ثمانية رجال مصابين بطلقات نارية متعددة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، روبرت نيتشوندا، إنه لم يتضح بعد كيف وقعت الحادثة، وإن الشرطة تجمع الأدلة لتحديد الدوافع المحتملة وراء عمليات القتل وهوية المشتبه بهم.

وتكافح جنوب إفريقيا للسيطرة على جرائم العنف، بما في ذلك عمليات القتل المرتبطة بالعصابات، إذ تسجل البلاد أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.