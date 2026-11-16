خبر سار لمحافظات التأمين الصحي الشامل.. تيسير سداد المتأخرات ومساندة غير القادرين

في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تذليل التحديات التي تواجه انتفاعهم بالخدمات الصحية، شاركت الهيئة، في فعاليات مبادرة «صحة المواطن» بمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبمشاركة ممثلي الكتلة البرلمانية للمحافظة بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من مشايخ وعواقل القبائل.

واستهدفت الفعالية فتح حوار مباشر بين قيادات منظومة التأمين الصحي الشامل وممثلي الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقيادات المجتمعية وأهالي المحافظة، للوقوف على أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق المنظومة، والاستماع إلى استفسارات المواطنين ومقترحاتهم، ومناقشة الحلول والإجراءات اللازمة لتيسير حصول المستفيدين على حقوقهم في الرعاية الصحية.

وخلال اللقاء، استعرض المدير التنفيذي للهيئة حزمة من التيسيرات والإجراءات التنفيذية التي أقرتها الهيئة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالتسجيل والانتفاع بالخدمات، مؤكدًا استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن عدم تأثر حصولهم على الرعاية الطبية بالمعوقات الإجرائية.

وأوضح أنه تقرر إتاحة إضافة الأطفال حديثي الولادة ورقيًا على ملف الأب، بموجب شهادة الميلاد الورقية، بما يضمن سرعة تسجيلهم وتمكينهم من الحصول على خدمات المنظومة دون تأخير.

وأضاف أن التيسيرات تشمل العاملين المنتدبين بالقطاع الحكومي في جنوب سيناء، ممن تحمل بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم عناوين بمحافظات لم تُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، حيث أصبح بإمكانهم الانتفاع بخدمات المنظومة فور تقديم مستند رسمي يثبت استقطاع اشتراك التأمين الصحي الشامل من رواتبهم.

وفيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية، أشار إلى العمل على تبسيط إجراءات تسجيل غير القادرين، من خلال التنسيق مع الجهات والهيئات المعنية لاستخراج المستندات الدالة على حالتهم نيابةً عنهم، بما يخفف الأعباء الإجرائية عن كاهلهم، إلى جانب التنسيق مع مكاتب العمل لتسجيل العمالة غير المنتظمة المقيمة فعليًا بالمحافظة، حتى في حال عدم تعديل محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي.

الحماية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وفي هذا السياق، تناول اللقاء جهود التعاون بين الهيئة ووزارة العمل لتوسيع مظلة الحماية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، في ضوء الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك يشمل التنسيق بشأن التأمين على العمال، وحصرهم والتحقق من أوضاعهم التأمينية، إلى جانب مجالات التشغيل والتدريب والتوعية والسلامة والصحة المهنية، بما يعزز فرص إدماج هذه الفئة في منظومة الحماية الصحية والتأمينية.

كما ناقش اللقاء ملف الاشتراكات المتأخرة المستحقة على بعض المستفيدين، وسبل تيسير تسويتها، من خلال إتاحة تقسيط المستحقات وفقًا للقواعد المنظمة، ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مع إعفاء غير القادرين وفقًا للضوابط المعتمدة. وتناول كذلك دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مساندة غير القادرين والمساهمة في سداد الاشتراكات المستحقة عنهم، بما يدعم استفادتهم من خدمات المنظومة دون أن تشكل الأعباء المالية عائقًا أمام حصولهم على الرعاية الصحية.

وشهدت الفعالية شرحًا تفصيليًا لإجراءات التسجيل والاشتراك وآليات الانتفاع بالخدمات، والضوابط المنظمة لتحديد الفئات غير القادرة، وذلك لمشايخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف توحيد المعرفة بالإجراءات، وتمكين القيادات المجتمعية والبرلمانية من نقل المعلومات الصحيحة إلى المواطنين، والمساهمة في تيسير حصولهم على الخدمات.

واستعرض المدير التنفيذي للهيئة مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء بعد مرور 3 سنوات على بدء تطبيقها ، حيث تجاوز عدد المنتفعين 168 ألف مواطن، بنسبة تغطية تخطت 137%، فيما بلغ إجمالي الجهات المتعاقدة إلى 40 جهة متنوعة بين الحكومي والقطاع الخاص، وتجاوز عدد الإحالات الطبية أكثر من 30 ألف إحالة بتكلفة إجمالية للخدمات الطبية والإحالات منذ بدء تطبيق المنظومة بنحو 798 مليون جنيه، إلى جانب تقديم الخدمات من خلال شبكة تضم 27 منفذًا لتسجيل وإصدار الخدمات.

وتنوعت الخدمات المقدمة بين الرعاية الأولية والتخصصية، والفحوصات التشخيصية، والتدخلات الجراحية، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات المتاحة للمواطنين، وتطور قدرات المنظومة على تلبية الاحتياجات الصحية لمختلف الفئات، فضلًا عن التوسع في إتاحة التدخلات الطبية الدقيقة داخل المحافظة.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أهمية التكامل بين التيسيرات الإدارية والتوسع في تقديم الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير آليات التسجيل والانتفاع، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان وصول مظلة التأمين الصحي الشامل إلى المستحقين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وتعكس المشاركة في مبادرة «صحة المواطن» توجه الهيئة نحو تعزيز حضورها الميداني، والاستماع إلى المواطنين والقيادات المجتمعية، والتعامل المباشر مع التحديات التي تواجههم، بالتوازي مع تطوير الخدمات وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، بما يدعم استدامة المنظومة ويعزز حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية متكاملة.